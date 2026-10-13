Fasting Headache: व्रत में क्यों होने लगता है सिरदर्द? वैरीवेल हेल्थ से जानें इसके कारण और राहत पाने के उपाय

व्रत के दिन अक्सर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, दिनभर काम करते हैं या पूजा-पाठ की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। नींद पूरी न होने और शरीर पर अचानक शारीरिक या मानसिक दबाव पड़ने से तनाव वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यह तनाव भी सिरदर्द को बढ़ाने का काम करता है। व्रत के दौरान सिरदर्द से बचने के लिए अगर आपका व्रत इजाजत देता है, तो दिनभर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी, नारियल पानी, या नीबू पानी पीते रहें ताकि शरीर में नमी बनी रहे। केवल तला-भुना खाने के बजाय फल, मखाने, भुने हुए मूंगफली और दूध जैसी चीजें लें जो शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देती हैं। अगर आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में व्रत रखना है, तो दो-तीन दिन पहले से ही चाय या कॉफी की मात्रा थोड़ी कम कर दें। उपवास वाले दिन शरीर को आराम की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें।