Coconut Water Benefits: व्रत के दौरान नारियल पानी पीना कैसे फायदेमंद है? हेल्थलाइन से जानिए इसके फायदे और पीने का सही समय

Coconut Water Benefits: नवरात्रि के पावन दिनों में नौ दिनों का उपवास रखा जाता है। इस दौरान खान-पान के समय में बदलाव आ जाता है और कई बार लोग दिनभर कम पानी पीते हैं। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे सिरदर्द, सुस्ती, चक्कर आना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। एनसीबीआइ रिसर्च के मुताबिक, उपवास के दिनों में शरीर को केवल साधारण पानी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नेचुरल ड्रिंक की जरूरत होती है। ऐसे में नारियल पानी (Coconut Water) व्रत के दौरान खुद को तरोताजा और सेहतमंद रखने के लिए सबसे बेहतरीन और सुपरहेल्दी विकल्प माना जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में नारियल पानी पीना क्यों फायदेमंद है और यह आपको दिनभर कैसे एनर्जेटिक रखता है।