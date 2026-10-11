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Coconut Water Benefits: व्रत के दौरान नारियल पानी पीना कैसे फायदेमंद है? हेल्थलाइन से जानिए इसके फायदे और पीने का सही समय

Coconut Water Benefits: व्रत के दौरान नारियल पानी पीना क्या सच में फायदेमंद है? हेल्थलाइन और वेबएमडी से जानिए हाइड्रेशन, एनर्जी और सेहत से जुड़े नारियल पानी के फायदों के बारे में।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 11, 2026

A fresh tender coconut with a straw placed on a rustic wooden table with green leaves in the background

शरीर को हाइड्रेट रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने के लिए नारियल पानी सबसे बेहतरीन नेचुरल ड्रिंक है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)

Coconut Water Benefits: नवरात्रि के पावन दिनों में नौ दिनों का उपवास रखा जाता है। इस दौरान खान-पान के समय में बदलाव आ जाता है और कई बार लोग दिनभर कम पानी पीते हैं। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है, जिससे सिरदर्द, सुस्ती, चक्कर आना और बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। एनसीबीआइ रिसर्च के मुताबिक, उपवास के दिनों में शरीर को केवल साधारण पानी ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नेचुरल ड्रिंक की जरूरत होती है। ऐसे में नारियल पानी (Coconut Water) व्रत के दौरान खुद को तरोताजा और सेहतमंद रखने के लिए सबसे बेहतरीन और सुपरहेल्दी विकल्प माना जाता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में नारियल पानी पीना क्यों फायदेमंद है और यह आपको दिनभर कैसे एनर्जेटिक रखता है।

1. इलेक्ट्रोलाइट्स का प्राकृतिक खजाना (Natural Source of Electrolytes)

जब आप उपवास रखते हैं, तो पसीने और दिनभर की गतिविधियों के कारण शरीर से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। साधारण पानी इन मिनरल्स की कमी को तुरंत पूरा नहीं कर पाता। वेबएमडी के अनुसार, नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह शरीर के वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को तुरंत रिस्टोर करता है। यही वजह है कि व्रत में एक गिलास नारियल पानी पीते ही आपको तुरंत ताजगी और नई ऊर्जा महसूस होने लगती है।

2. दिनभर बनी रहती है एनर्जी, दूर होती है सुस्ती

व्रत के दौरान कैलोरी का सेवन कम होने से शरीर में एनर्जी का लेवल गिरने लगता है। चाय या कॉफी पीने से एक बार के लिए एनर्जी तो मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डिहाइड्रेशन और एसिडिटी बढ़ जाती है। हेल्थलाइन के अनुसार, नारियल पानी में प्राकृतिक मिठास और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से रीचार्ज करते हैं। नारियल पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स थकान और कमजोरी को तुरंत दूर करने में बहुत असरदार होते हैं।

3. एसिडिटी और पेट की जलन से राहत

उपवास के दौरान लंबे समय तक खाली पेट रहने या शाम को तला-भुना फलाहार (जैसे कुट्टू की पूरी या साबूदाना वड़ा) खाने से अक्सर पेट में एसिडिटी, जलन और भारीपन की समस्या हो जाती है। नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है और यह स्वभाव से एल्कलाइन (Alkaline) होता है। जब आप खाली पेट या स्नैक के रूप में नारियल पानी पीते हैं, तो यह पेट के एसिड को शांत करता है। इससे गैस, ब्लॉटिंग और एसिडिटी की समस्या से तुरंत राहत मिलती है और पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है।

4. लो-कैलोरी ड्रिंक जो वजन रखे कंट्रोल में

बाजार में मिलने वाले डब्बा बंद जूस, शेक या बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे व्रत के दौरान भी वजन बढ़ने का खतरा रहता है। दूसरी ओर, ताजे नारियल पानी में कैलोरी और फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें मौजूद नेचुरल शर्करा आपको बिना वजन बढ़ाए सही मात्रा में पोषण और एनर्जी देती है। जो लोग व्रत के जरिए डिटॉक्स करना चाहते हैं या वजन घटाना चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।

5. दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद

नारियल पानी में पोटेशियम की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। पोटेशियम शरीर में सोडियम के असर को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है। व्रत के दौरान अगर आपको घबराहट या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो नारियल पानी का सेवन आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है।

व्रत में नारियल पानी पीने का सही समय और तरीका

  • दिन की शुरुआत में भीगे हुए मेवों के साथ नारियल पानी पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है।
  • जब दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हल्की भूख या सुस्ती लगे, तब पैकेज्ड जूस या चाय की जगह एक ताजा नारियल पानी पिएं।
  • हमेशा हरे नारियल का ताजा पानी ही पिएं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

11 Oct 2026 08:30 pm

Hindi News / Health / Coconut Water Benefits: व्रत के दौरान नारियल पानी पीना कैसे फायदेमंद है? हेल्थलाइन से जानिए इसके फायदे और पीने का सही समय

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