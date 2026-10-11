Elbow Pain: बिना चोट लगे भी क्यों होने लगता है कोहनी में दर्द? Cleveland Clinic से जानें इसके 7 कारण

Elbow Pain Cause: जब भी हमारे शरीर में दर्द होता है, तो सबसे पहले यही खयाल आता है कि शायद कहीं चोट लगी होगी या मोच आ गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बिना किसी दुर्घटना या चोट के भी अचानक कोहनी में दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है? कई लोग इस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट्स के अनुसार, कोहनी का दर्द सिर्फ किसी बाहरी चोट या फ्रैक्चर की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजमर्रा की आदतें, मांसपेशियों की खिंचाव और कई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याएं भी जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि बिना चोट लगे कोहनी में दर्द होने के कौन-कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं।