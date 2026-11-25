नेजल वाल्व कोलैप्स में नाक का अंदरूनी रास्ता सिकुड़ जाता है, जिससे सर्दी-जुकाम न होने पर भी सांस लेने में दिक्कत होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Difficulty Breathing Through Nose: रात को लेटते ही नाक बंद हो जाती है। दिन में सीढ़ियां चढ़ते या टहलते समय सांस भारी लगने लगती है। न बुखार है, न छींकें, न कोई सर्दी-जुकाम। फिर भी नाक खुलने का नाम नहीं लेती। कई लोग सालों तक इसे आदत या एलर्जी मानकर चलते रहते हैं, और मुंह से सांस लेना उनकी रोज की बात बन जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो इसके पीछे नेजल वाल्व कोलैप्स हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में जरुरी बातें।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, नाक के अंदर बीच से नीचे तक का वह संकरा रास्ता नेजल वाल्व कहलाता है, जिससे होकर हवा गुजरती है। इसे सहारा देने का काम मुख्य रूप से कार्टिलेज करता है। जब यह सहारा कमजोर पड़ जाता है, तो सांस खींचते समय रास्ता और सिकुड़ जाता है और हवा ठीक से नहीं निकल पाती। इसी को नेजल वाल्व कोलैप्स कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं;
अधिकतर मामलों में टेढ़ी नाक की हड्डी (डेविएटेड सेप्टम) भी साथ में पाई जाती है। इसके अलावा जन्म से तंग नथुने या आगे की ओर निकली हुई नाक की बनावट जोखिम बढ़ा सकती है। पहले हुई राइनोप्लास्टी (नाक की सर्जरी), नाक पर लगी चोट और बढ़ती उम्र के साथ कार्टिलेज का कमजोर होना भी कारण हो सकते हैं। चेहरे की नस के लकवे में भी नाक की मांसपेशियां कमजोर पड़कर सांस में रुकावट ला सकती हैं।
ईएनटी सेंट्रल के मुताबिक, ईएनटी विशेषज्ञ पहले आपके लक्षण और पुरानी चोट या सर्जरी की जानकारी लेते हैं। कई बार नाक की रुकावट का स्तर आंकने के लिए सवालों की एक प्रश्नावली (NOSE) भरवाई जाती है। इसके बाद एंडोस्कोप, यानी कैमरे वाली पतली नली से नाक के अंदर देखा जाता है। एक सरल जांच कॉटल मैन्यूवर भी होती है, जिसमें गाल को हल्के से बाहर की तरफ खींचकर देखा जाता है कि सांस आसान होती है या नहीं। आप घर पर यह जांच करके देख सकते हैं, पर इसे अपना निदान न समझें। नाक बंद होने की वजहें और भी हैं, जैसे एलर्जी, साइनस की सूजन या नाक में मस्सा (पॉलिप), और इनका फर्क डॉक्टर ही कर सकते हैं।
सर्दी-जुकाम न होने पर भी हफ्तों तक नाक बंद रहे, तो उसे आदत मानकर न चलें। सही कारण पता चलने के बाद आराम पाना आसान हो जाता है। ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाने से यह भी साफ हो जाएगा कि आपको दवा चाहिए, सपोर्ट डिवाइस या सर्जरी।
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