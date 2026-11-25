ईएनटी सेंट्रल के मुताबिक, ईएनटी विशेषज्ञ पहले आपके लक्षण और पुरानी चोट या सर्जरी की जानकारी लेते हैं। कई बार नाक की रुकावट का स्तर आंकने के लिए सवालों की एक प्रश्नावली (NOSE) भरवाई जाती है। इसके बाद एंडोस्कोप, यानी कैमरे वाली पतली नली से नाक के अंदर देखा जाता है। एक सरल जांच कॉटल मैन्यूवर भी होती है, जिसमें गाल को हल्के से बाहर की तरफ खींचकर देखा जाता है कि सांस आसान होती है या नहीं। आप घर पर यह जांच करके देख सकते हैं, पर इसे अपना निदान न समझें। नाक बंद होने की वजहें और भी हैं, जैसे एलर्जी, साइनस की सूजन या नाक में मस्सा (पॉलिप), और इनका फर्क डॉक्टर ही कर सकते हैं।