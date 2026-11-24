दर्द चाहे कुछ मिनट में थम जाए, बार-बार लौटे तो डॉक्टर से खुलकर बात करना जरूरी है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Proctalgia Fugax Symptoms: सोचिए, आप रात में गहरी नींद में हैं या दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हैं। अचानक गुदा (एनस) में ऐसा तेज दर्द उठता है कि सांस थम-सी जाती है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट बाद दर्द अपने आप गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसे में आदमी डरता भी है और शर्म की वजह से किसी से कह भी नहीं पाता। इस परेशानी का एक नाम है, प्रोक्टाल्जिया फ्यूगैक्स। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, प्रोक्टाल्जिया का मतलब है गुदा या मलाशय में दर्द और फ्यूगैक्स का मतलब है क्षणिक, यानी पल भर का। यह दर्द आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर ज्यादा से ज्यादा करीब 30 मिनट तक रहता है। दर्द के बीच के समय में व्यक्ति सामान्य रहता है। यह बार-बार लौट सकता है, कभी महीनों के अंतर पर, कभी जल्दी-जल्दी। कितने लोग इससे गुजरते हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं है। 4 से 18 फीसदी लोगों को यह होता है। इनमें से सिर्फ करीब 20 फीसदी ही डॉक्टर के पास जाते हैं। यह महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है और 30 से 60 साल की उम्र में अधिक पाया जाता है।
वेबएमडी के अनुसार, सच यह है कि इसकी कोई एक पक्की वजह अब तक पता नहीं चली है। माना जाता है कि गुदा की स्फिंक्टर मांसपेशियों या पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में अचानक ऐंठन इसका कारण बनती है। कुछ मामलों में नसों की गड़बड़ी की भी भूमिका बताई जाती है। तनाव और चिंता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस), कब्ज, मल त्याग, यौन संबंध और माहवारी को कुछ लोगों में इसका ट्रिगर माना गया है। हालांकि कई लोगों में कोई ट्रिगर नहीं मिलता।
इसके लिए कोई सीधा टेस्ट नहीं है। डॉक्टर पहले दूसरी बीमारियों को बाहर करते हैं, जैसे बवासीर, गुदा में फिशर (छोटा कट), फोड़ा या सूजन वाली आंत की बीमारी। इसलिए जांच में डॉक्टर लक्षणों की जानकारी लेते हैं, शारीरिक परीक्षण करते हैं और जरूरत लगे तो खून की जांच या कोलोनोस्कोपी जैसी जांच कराते हैं। अगर आप दर्द का समय, कितनी देर चला और उससे पहले क्या हुआ, यह नोट कर लें तो डॉक्टर का काम आसान हो जाता है।
गुदा का हर दर्द प्रोक्टाल्जिया फ्यूगैक्स नहीं होता। इसलिए पहली बार ऐसा हो तो भी एक बार डॉक्टर से मिलना समझदारी है। इन स्थितियों में तो बिल्कुल देर न करें;
प्रोक्टाल्जिया फ्यूगैक्स तकलीफदेह जरूर है, पर इसे गंभीर बीमारी नहीं माना जाता। असली दिक्कत शर्म है, जो लोगों को जांच से रोकती है। शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द बताने में शर्म कैसी? डॉक्टर के लिए यह एक सामान्य लक्षण है और सही समय पर बात करने से सबसे पहले यही पक्का होता है कि दर्द के पीछे कुछ गंभीर तो नहीं।
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