क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, प्रोक्टाल्जिया का मतलब है गुदा या मलाशय में दर्द और फ्यूगैक्स का मतलब है क्षणिक, यानी पल भर का। यह दर्द आमतौर पर कुछ सेकंड से लेकर ज्यादा से ज्यादा करीब 30 मिनट तक रहता है। दर्द के बीच के समय में व्यक्ति सामान्य रहता है। यह बार-बार लौट सकता है, कभी महीनों के अंतर पर, कभी जल्दी-जल्दी। कितने लोग इससे गुजरते हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं है। 4 से 18 फीसदी लोगों को यह होता है। इनमें से सिर्फ करीब 20 फीसदी ही डॉक्टर के पास जाते हैं। यह महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है और 30 से 60 साल की उम्र में अधिक पाया जाता है।