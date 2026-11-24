Trichorrhexis Nodosa Symptoms: कई बार कंघी करते समय हाथ में टूटे हुए बाल आ जाते हैं। ध्यान से देखें तो बालों की लंबाई पर कहीं-कहीं छोटे सफेद बिंदु या गांठ जैसी जगह दिखती है। बाल एक निश्चित लंबाई से आगे बढ ही नहीं पाते। ज्यादातर लोग इसे हेयर फॉल मानकर तेल बदल लेते हैं या शैंपू बदल लेते हैं। मगर कई बार यह बालों की बनावट की एक आम समस्या होती है, जिसे डर्मेटोलॉजी में Trichorrhexis Nodosa (ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा) कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं और इसको कैसे पहचानें।