Chondrodermatitis Nodularis Hindi: रात के दो बजे आप करवट बदलते हैं और कान में अचानक तेज चुभन उठती है। नींद टूट जाती है। आप कान को छूकर देखते हैं तो ऊपरी किनारे पर एक छोटी, सख्त गांठ महसूस होती है। ऐसी शिकायत लेकर कई लोग त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। ज्यादातर मामलों में इसका नाम निकलता है कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस नोड्यूलैरिस। आइए इसके बारे में जानते हैं कारण और लक्षणों सहित जरुरी बातें।