क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे पेट के सामने दो लंबी मांसपेशियां ऊपर से नीचे तक चलती हैं। इन्हें रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, जिन्हें आम भाषा में सिक्स-पैक वाली मांसपेशियां कहा जाता है। दोनों के बीच ऊतक की एक पतली पट्टी होती है, जिसे linea alba कहते हैं। गर्भावस्था में जैसे-जैसे गर्भाशय फैलता है, यह पट्टी पतली होकर खिंचती है और दोनों मांसपेशियां एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद यह पट्टी रबर बैंड की तरह वापस सिकुड़ सकती है। लेकिन जैसे बार-बार खींचा गया रबर बैंड ढीला पड़ जाता है, वैसे ही यह पट्टी भी अपनी लचक खो सकती है। तब दूरी पूरी तरह बंद नहीं होती और पेट का बीच का हिस्सा बाहर की ओर उभरा दिखता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स (ASPS) के एक ब्लॉग में यह भी बताया गया है कि गर्भावस्था में यह दूरी शरीर का बच्चे के लिए जगह बनाने का एक सामान्य तरीका है। यानी शुरू में यह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है।