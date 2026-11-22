वजन घटने के बाद भी पेट के बीच का उभार बना रहे, तो वजह पेट की मांसपेशियों में दूरी हो सकती है। सही पहचान डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं-- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Diastasis Recti: किसी ने छह महीने तक सुबह की सैर की, खाने पर नियंत्रण रखा, वजन भी घटा। कपड़े ढीले होने लगे, पर पेट के बीच का वह उभार वैसा का वैसा रहा। खासकर नाभि के ऊपर या नीचे। कई महिलाएं तो बच्चे के सालों बाद भी सुनती हैं, अरे, कितने महीने हुए? जैसे वे अब भी गर्भवती हों। ऐसे में लोग खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मैंने ठीक से मेहनत नहीं की। पर कई बार समस्या चर्बी की होती ही नहीं। वह पेट की मांसपेशियों के बीच बनी एक दूरी होती है, जिसे Diastasis Recti (डायस्टेसिस रेक्टाई) कहते हैं। आइए जानते हैं कि वजन कम होने पर भी पेट बाहर किस कारण से निकला हुआ रहता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे पेट के सामने दो लंबी मांसपेशियां ऊपर से नीचे तक चलती हैं। इन्हें रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, जिन्हें आम भाषा में सिक्स-पैक वाली मांसपेशियां कहा जाता है। दोनों के बीच ऊतक की एक पतली पट्टी होती है, जिसे linea alba कहते हैं। गर्भावस्था में जैसे-जैसे गर्भाशय फैलता है, यह पट्टी पतली होकर खिंचती है और दोनों मांसपेशियां एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद यह पट्टी रबर बैंड की तरह वापस सिकुड़ सकती है। लेकिन जैसे बार-बार खींचा गया रबर बैंड ढीला पड़ जाता है, वैसे ही यह पट्टी भी अपनी लचक खो सकती है। तब दूरी पूरी तरह बंद नहीं होती और पेट का बीच का हिस्सा बाहर की ओर उभरा दिखता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स (ASPS) के एक ब्लॉग में यह भी बताया गया है कि गर्भावस्था में यह दूरी शरीर का बच्चे के लिए जगह बनाने का एक सामान्य तरीका है। यानी शुरू में यह कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है।
वजन घटाने से शरीर की चर्बी कम होती है। लेकिन मांसपेशियों के बीच की यह दूरी ऊतक की लचक और खिंचाव से जुड़ी है। स्रोतों में ऐसा कहीं नहीं मिलता कि सिर्फ वजन घटाने से यह दूरी बंद हो जाती है। गर्भावस्था में बढ़ा वजन घटाने के बाद भी पेट का उभार बना रह सकता है। एक जरूरी बात और। ज्यादा क्रंच और सिट-अप करने से हालत सुधरने की जगह बिगड़ भी सकती है, इसकी चर्चा आगे है।
गर्भावस्था के बाद सबसे ज्यादा। इसका जोखिम बढ़ाने वाली कुछ स्थितियां गिनाता है;
Cleveland Clinic के अनुसार पुरुषों में यह भारी वजन उठाने, लंबे समय तक कब्ज में जोर लगाने या अचानक वजन घटने-बढ़ने से हो सकती है। Healthline भी कहता है कि गलत तरीके से भारी वजन उठाने या जरूरत से ज्यादा पेट की कसरत करने पर यह हो सकती है। समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं में कभी-कभी यह मिलती है और आमतौर पर समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है।
सही निदान डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं (ASPS भी यही कहता है)। पर Cleveland Clinic और Healthline एक सामान्य सेल्फ-चेक बताते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना चाहिए या नहीं;
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