बोतलबंद पानी की सुरक्षा पर सवाल: बिसलेरी के एक सैंपल पर FSSAI की कार्रवाई। (प्रतीकात्मक तस्वीर) (source-Chatgpt)
Bromate And PAHs Side Effect: हमारे घरों में पानी को लेकर भरोसा बहुत गहरा होता है। सफर में हों या दफ्तर में, सीलबंद बोतल देखकर हम मान लेते हैं कि पानी सुरक्षित है। इसीलिए इस खबर ने बहुत लोगों को चौंकाया। FSSAI ने Bisleri International के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी है। पहली जांच में एक सैंपल तय ब्रोमेट सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया। कंपनी की अपील के बाद सैंपल रेफरल लैब गया, जिसने PAHs मिलने के आधार पर भी उसे असुरक्षित बताया। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि रेफरल लैब में ब्रोमेट सीमा के भीतर मिला, और उसे FSSAI का कोई नोटिस नहीं मिला है। कंपनी पानी को सुरक्षित बता रही है। यह भी ध्यान रखें कि अभियोजन की मंजूरी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। मामला आगे कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। आइए जानते हैं कि शरीर पर ब्रोमेट और PAHs का क्या असर पड़ता है और बोतल खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
नेचर रिसर्च और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन के अनुसार, ब्रोमेट एक रसायन है। पानी में प्राकृतिक रूप से मौजूद ब्रोमाइड जब ओजोन जैसी शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है, तो ब्रोमेट बन सकता है। इसकी सीमा तय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दिशानिर्देश 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर का है। PAHs यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन रसायनों का एक समूह है। ये लकड़ी, कोयले, तेल जैसी चीजों के अधूरे जलने से बनते हैं। धुएं और प्रदूषण में ये आम हैं। इस मामले में रसायन पानी तक कैसे पहुंचे, यह अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय कैंसर शोध एजेंसी (IARC) ने ब्रोमेट को संभावित कैंसरकारी श्रेणी में रखा है। यह निष्कर्ष मुख्यत जानवरों पर हुए अध्ययनों से आया है। बहुत भारी मात्रा में एक साथ निगल लेने के दुर्लभ मामलों में उल्टी, पेट दर्द, गुर्दे पर असर और सुनने में दिक्कत दर्ज हुई है। रोजमर्रा के पानी में ऐसी मात्रा की उम्मीद नहीं की जाती। PAHs में सभी रसायन एक जैसे नहीं होते। इनमें से कुछ, जैसे बेंजो[ए]पायरीन, इंसानों के लिए कैंसरकारी माने गए हैं। इसलिए जांच में यह देखा जाता है कि कौन सा रसायन, कितनी मात्रा में मिला।
आम तौर पर नहीं। कैंसर किसी एक घूंट या एक बोतल से नहीं होता। यह वर्षों के संचित जोखिम, खानपान, जीवनशैली, आनुवंशिकता और कई दूसरे कारणों से जुड़ा है। इसलिए अगर आपने हाल में यह पानी पिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। हां, अगर पेट दर्द, उल्टी या कोई और असामान्य लक्षण दिखे, तो डॉक्टर से मिलें।
सुरक्षित सीमाएं इसी सोच से तय होती हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर वह पानी पिए तब भी जोखिम बहुत कम रहे। नियमित रूप से सीमा से अधिक सेवन होने पर लंबे समय में जोखिम की चिंता रहती है, इसलिए नियामक इन्हें गंभीरता से लेते हैं। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गुर्दे के रोगियों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
खबरें डराती हैं, पर समझदारी हमें संभालती है। जब तक जांच और अदालत का फैसला नहीं आता, किसी भी पक्ष के बारे में अंतिम राय बनाना जल्दबाजी होगी। तब तक सजग रहें, लेबल देखें और सवाल पूछने से न हिचकें।
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