Bromate And PAHs Side Effect: हमारे घरों में पानी को लेकर भरोसा बहुत गहरा होता है। सफर में हों या दफ्तर में, सीलबंद बोतल देखकर हम मान लेते हैं कि पानी सुरक्षित है। इसीलिए इस खबर ने बहुत लोगों को चौंकाया। FSSAI ने Bisleri International के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी है। पहली जांच में एक सैंपल तय ब्रोमेट सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया। कंपनी की अपील के बाद सैंपल रेफरल लैब गया, जिसने PAHs मिलने के आधार पर भी उसे असुरक्षित बताया। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि रेफरल लैब में ब्रोमेट सीमा के भीतर मिला, और उसे FSSAI का कोई नोटिस नहीं मिला है। कंपनी पानी को सुरक्षित बता रही है। यह भी ध्यान रखें कि अभियोजन की मंजूरी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। मामला आगे कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। आइए जानते हैं कि शरीर पर ब्रोमेट और PAHs का क्या असर पड़ता है और बोतल खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।