अधिकतर मामलों में मोंडोर रोग का कैंसर से कोई संबंध नहीं होता। पर यह भी सच है कि इसके लक्षण कुछ गंभीर स्थितियों जैसे दिख सकते हैं, और दुर्लभ मामलों में इसके साथ छिपा हुआ स्तन कैंसर भी पाया गया है। इसलिए चिकित्सा मार्गदर्शन यही कहता है कि आयु के अनुसार स्तन की इमेजिंग, यानी अल्ट्रासाउंड और जरूरत होने पर मैमोग्राफी, करवाई जाए। अल्ट्रासाउंड में थक्के वाली नस मनके जैसी दिखती है और डॉपलर जांच से इसकी पुष्टि हो जाती है। इसलिए यही होगा मानकर बैठ जाना सही नहीं है। स्तन में कोई भी नई गांठ या लकीर महसूस हो, तो सर्जन या स्तन रोग विशेषज्ञ से दिखाना सबसे सुरक्षित रास्ता है।