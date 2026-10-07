Cancer Diagnosis Next Steps: कैंसर डायग्नोसिस के बाद मरीज क्या करें? Mayo Clinic ने बताए 11 जरूरी कदम

Cancer Diagnosis Next Steps: कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम है, जिसे सुनते ही किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर के मुंह से आपको कैंसर है सुनना मन में डर, अनिश्चितता, उदासी और कई सारे सवालों का तूफान खड़ा कर देता है। ऐसे समय में समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए और कहां से शुरुआत करनी चाहिए। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (American Cancer Society) के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद घबराने के बजाय सही जानकारी जुटाना और मानसिक रूप से मजबूत होना ही इलाज की पहली सीढ़ी होती है। मेयो क्लिनिक ने ऐसे ही मुश्किल दौर से गुजर रहे मरीजों के लिए 11 बेहद जरूरी कदम बताए हैं, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से इस बीमारी का सामना करने में मदद करते हैं। आइए इन्हें समझते हैं।