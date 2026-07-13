Diabetes Complications: सुनीता आहूजा ने साझा किया दर्द, मेयो क्लिनिक से जानें किन बिमारियों का खतरा ज्यादा होता है डायबिटीज रोगियों को

जिन महिलाओं को डायबिटीज होती है, उन्हें उम्र के एक पड़ाव पर आकर (जब पीरियड्स बंद होते हैं, जिसे मेनोपॉज कहते हैं) दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेनोपॉज के दौरान शरीर में हॉर्मोन बदलते हैं, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। ऐसी महिलाओं में अचानक बहुत तेजी से गर्मी लगना (Hot Flashes), नींद न आना और मूड स्विंग्स होने की समस्या काफी बढ़ जाती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन (Estrogen) हॉर्मोन के कम होने से महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल अचानक बहुत अनप्रेडिक्टेबल (जिसका अंदाजा न लगाया जा सके) हो जाता है, जिससे डायबिटीज से जुड़ी अन्य जटिलताओं का खतरा और बढ़ जाता है।