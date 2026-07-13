Bad Breath Causes: ब्रश करने के बाद भी मुंह से आती है बदबू? ADA से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Bad Breath Health Signs: सुबह उठने के बाद या लहसुन-प्याज खाने के बाद मुंह से बदबू आना सामान्य बात हो सकती है। लेकिन अगर आप रोजाना ब्रश करते हैं, फिर भी मुंह से लगातार बदबू (Bad Breath या Halitosis) आती रहती है, तो इसे सिर्फ ओरल हाइजीन की कमी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी बीमारी का शुरुआती संकेत भी हो सकता है।