Food For Healthy Teeth: दांतों में कैविटी और मसूड़ों में कमजोरी? डाइट में शामिल करें ये 7 सुपरफूड्स

Food For Healthy Teeth: दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सही डाइट लेना उतना ही जरूरी है जितना रोज ब्रश करना। कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ दांतों को मजबूत बनाते हैं बल्कि मसूड़ों की सूजन, झनझनाहट और ब्लीडिंग जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं। 2 min read