Food For Healthy Teeth: दांतों में कैविटी और मसूड़ों में कमजोरी? डाइट में शामिल करें ये 7 सुपरफूड्स

Food For Healthy Teeth: दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सही डाइट लेना उतना ही जरूरी है जितना रोज ब्रश करना। कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ दांतों को मजबूत बनाते हैं बल्कि मसूड़ों की सूजन, झनझनाहट और ब्लीडिंग जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 07, 2025

Dental Health, foods for dental health, oral health nutrition, strong teeth foods

Best foods for strong teeth|फोटो सोर्स – Freepik

Food For Healthy Teeth: दांतों की सड़न, कैविटी, और मसूड़ों की कमजोरी आजकल आम समस्या बन चुकी है सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी। महंगी टूथपेस्ट और ब्रशिंग टेक्निक के बावजूद अगर आपकी डेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तो इसकी जड़ आपके खान-पान में छुपी हो सकती है।

दरअसल, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सही डाइट लेना उतना ही जरूरी है जितना रोज ब्रश करना। कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ दांतों को मजबूत बनाते हैं बल्कि मसूड़ों की सूजन, झनझनाहट और ब्लीडिंग जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाते हैं।

बादाम (Almonds)

बादाम प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं और शुगर कम होने की वजह से दांतों के लिए फायदेमंद हैं। यह दांतों की मजबूती बढ़ाते हैं और कैविटी से बचाव करते हैं।रोजाना 5–6 बादाम भिगोकर खाएं या इन्हें स्मूदी, दही या ओट्स में मिलाएं।

हरी पत्तेदार सब्जियां (Leafy Greens)

पालक, मेथी, सरसों और पत्तागोभी जैसी सब्जियों में कैल्शियम और फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम दांतों की एनामल को मजबूत करता है।वहीं, फोलिक एसिड मसूड़ों को हेल्दी रखने में मदद करता है।इनका सेवन आप पराठों में भरकर, सलाद में या फिर सब्जी के रूप में कर सकते हैं।

दही (Yoghurt)


दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया, मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं और दांतों की सड़न को रोकते हैं।इसमें कैल्शियम और प्रोटीन भी होता है, जो दांतों को पोषण देता है।मीठा दही या फ्लेवर्ड योगर्ट न लें। हमेशा सादा (प्लेन) और बिना शक्कर वाला दही चुनें।

पनीर (Cheese)


पनीर खाने से मुंह का pH बैलेंस बना रहता है, जिससे दांत सड़ने से बचते हैं।इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है जो दांतों की एनामल को मजबूत बनाता है।पनीर को सलाद में, सब्जी के रूप में या सैंडविच में शामिल करें।

गाजर (Carrots)


गाजर भी सेब की तरह क्रंची होती है, जिससे ज्यादा चबाने पर लार बनती है।यह विटामिन A का अच्छा स्रोत है और फाइबर से भरपूर होती है।गाजर को सलाद में कच्चा खाएं या हल्का उबालकर भी खा सकते हैं।

किशमिश (Raisins)


छोटे दिखने वाले ये ड्राय फ्रूट्स असल में बड़े काम के हैं।इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो प्लाक और कैविटी बनाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।किशमिश को ओट्स, खिचड़ी या नाश्ते में शामिल करें। 5–6 किशमिश रोज काफी हैं।

सेब (Apple)


सेब खाने में थोड़ा वक्त लगता है और इसे चबाने में मेहनत लगती है। इससे मुंह में लार ज्यादा बनती है, जो बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करती है।इसमें फाइबर और पानी दोनों होते हैं, जो ओरल हाइजीन के लिए अच्छे हैं।सेब को छीलकर या बिना छीले स्नैक के रूप में खाएं।

