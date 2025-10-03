Food For Good Height: बच्चों की बढ़ रही हाइट के लिए फिजिकल वर्कआउट के साथ सही डाइट भी है जरूरी, शामिल करें ये फूड्स

Healthy food for height growth in children|फोटो सोर्स – Freepik
Food For Good Height: आजकल के गलत खानपान और असंतुलित लाइफस्टाइल के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इन्हीं में से एक बड़ी समस्या है बच्चों की सही तरीके से ग्रोथ न हो पाना। इसके समाधान के लिए कई पेरेंट्स बच्चों से फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों और शरीर विकसित हो सके। लेकिन ध्यान रखें कि केवल एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। शरीर को सही पोषण मिले बिना हाइट का बढ़ना मुश्किल होता है।इसलिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उनके आहार में कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को शामिल करना बेहद जरूरी है। ये फूड्स न केवल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि नेचुरल रूप से हाइट बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं।
अंडा एक कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि इसमें हाई-क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन D और हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। ये तत्व मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि जो बच्चे नियमित रूप से अंडा खाते हैं, उनकी ग्रोथ दूसरों की तुलना में बेहतर होती है।
पालक, मेथी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाती हैं बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती हैं। अगर बच्चा हरी सब्जियाँ खाने में आनाकानी करता है, तो इन्हें पराठा, सूप या सैंडविच के रूप में पेश किया जा सकता है।
रागी में दूध से तीन गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद है। वहीं, केला पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो शरीर को कैल्शियम को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हेल्दी स्नैक्स भी तैयार किए जा सकते हैं।
दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मज़बूती देने के साथ-साथ उनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बच्चों को रोजाना कम से कम दो गिलास दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स देना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ सही तरीके से हो सके।
प्रोटीन और अमीनो एसिड का बेहतरीन स्रोत होने के कारण सोयाबीन और दालें बच्चों की मांसपेशियों और ऊतकों (tissues) के विकास में सहायता करती हैं। नियमित रूप से इनका सेवन बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य