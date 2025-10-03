Food For Good Height: बच्चों की बढ़ रही हाइट के लिए फिजिकल वर्कआउट के साथ सही डाइट भी है जरूरी, शामिल करें ये फूड्स

Food For Good Height: आजकल के गलत खानपान और असंतुलित लाइफस्टाइल के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इन्हीं में से एक बड़ी समस्या है बच्चों की सही तरीके से ग्रोथ न हो पाना। इसके समाधान के लिए कई पेरेंट्स बच्चों से फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों और शरीर विकसित हो सके। लेकिन ध्यान रखें कि केवल एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। शरीर को सही पोषण मिले बिना हाइट का बढ़ना मुश्किल होता है।इसलिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उनके आहार में कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को शामिल करना बेहद जरूरी है। ये फूड्स न केवल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि नेचुरल रूप से हाइट बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं।