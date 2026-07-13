Menopause सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं! पेनेलोप क्रूज के अनुभवों से समझिए महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव

Hollywood Actress On Menopause Hindi: मेनोपॉज (पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद होना) हर महिला की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है, जिससे उन्हें कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। अक्सर इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में मेनोपॉज और पीरियड्स बंद होने से ठीक पहले के समय (पेरिमेनोपॉज) को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने इसे हॉर्मोन्स का एक ऐसा रोलरकोस्टर बताया है जो महिला के शरीर और मूड को पूरी तरह बदल देता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक से समझते हैं कि मेनोपॉज क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इस दौरान खुद को कैसे संभालें।