Menopause सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं! पेनेलोप क्रूज के अनुभवों से समझिए महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव

मेनोपॉज सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- @instapenelopecruzoficial)
Hollywood Actress On Menopause Hindi: मेनोपॉज (पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद होना) हर महिला की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है, जिससे उन्हें कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। अक्सर इस विषय पर खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में मेनोपॉज और पीरियड्स बंद होने से ठीक पहले के समय (पेरिमेनोपॉज) को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने इसे हॉर्मोन्स का एक ऐसा रोलरकोस्टर बताया है जो महिला के शरीर और मूड को पूरी तरह बदल देता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक से समझते हैं कि मेनोपॉज क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इस दौरान खुद को कैसे संभालें।
52 साल की ऑस्कर विनर एक्ट्रेस पेनेलोप क्रूज ने बताया कि जब वे इस दौर से गुजर रही थीं, तो उनके मन में कई सवाल थे। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में समाज में और ज्यादा खुलकर बात होनी चाहिए। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजिंग के अनुसार, जब हॉर्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं, तो आपके मूड और शरीर में क्या चल रहा है, इसे समझना आसान नहीं होता। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि इस पर शर्माने के बजाय डॉक्टरों और करीबियों से बात करनी चाहिए।
आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच महिलाओं के पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, इसी को मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन यह अचानक नहीं होता। मेनोपॉज होने से कुछ साल पहले का वो समय, जब शरीर में एस्ट्रोजन हॉर्मोन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसी समय महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब किसी महिला को लगातार 12 महीनों (1 साल) तक पीरियड्स न आएं, तब माना जाता है कि उनका मेनोपॉज हो चुका है।
हॉर्मोन्स के बिगड़ने के कारण महिलाओं को ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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