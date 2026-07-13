Cancer Prevention: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI से जानिए कौन-सी 7 आदतें जोखिम घटाने में मदद कर सकती हैं

कैंसर से बचाव के 7 आसान तरीके (photo- freepik)
Cancer Prevention Tips: आज के समय में कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कुछ लोगों को कैंसर क्यों हो जाता है, जबकि कुछ लोग पूरी उम्र इससे बचे रहते हैं? क्या ऐसी कोई आदतें हैं जो कैंसर का खतरा कम कर सकती हैं?
National Cancer Institute (NCI), World Health Organization (WHO) और American Cancer Society (ACS) के अनुसार, हर कैंसर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता क्योंकि कुछ मामलों में उम्र बढ़ना, आनुवंशिक कारण (Genetics) और अन्य ऐसे जोखिम कारक भी होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई प्रकार के कैंसर का जोखिम स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है।
American Cancer Society के अनुसार, मोटापा कई प्रकार के कैंसर जैसे स्तन, बड़ी आंत (Colon), किडनी और लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
NCI के अनुसार, रोज कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम करने में भी मदद कर सकती है।
फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर भोजन शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है। वहीं प्रोसेस्ड मीट, अधिक चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन सीमित करना बेहतर माना जाता है।
WHO और American Cancer Society के अनुसार, शराब का सेवन मुंह, गले, लिवर, स्तन और बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। जितना कम शराब का सेवन होगा, जोखिम उतना कम हो सकता है।
कुछ संक्रमण भी कैंसर से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर और हेपेटाइटिस-बी संक्रमण लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीकाकरण करवाना बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।
NCI के अनुसार, कई कैंसर की समय पर जांच (Screening) से बीमारी शुरुआती चरण में पकड़ी जा सकती है, जिससे इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्र और जोखिम के अनुसार डॉक्टर से स्क्रीनिंग के बारे में सलाह लें।
कोई भी आदत यह गारंटी नहीं देती कि व्यक्ति को कभी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ आनुवंशिक बदलाव जैसे कारणों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से जोखिम कम किया जा सकता है और कई मामलों में गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है।
अगर आपको लंबे समय तक कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, जैसे-
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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