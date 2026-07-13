Cancer Prevention: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI से जानिए कौन-सी 7 आदतें जोखिम घटाने में मदद कर सकती हैं

National Cancer Institute (NCI), World Health Organization (WHO) और American Cancer Society (ACS) के अनुसार, हर कैंसर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता क्योंकि कुछ मामलों में उम्र बढ़ना, आनुवंशिक कारण (Genetics) और अन्य ऐसे जोखिम कारक भी होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई प्रकार के कैंसर का जोखिम स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है।