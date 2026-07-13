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Cancer Prevention: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI से जानिए कौन-सी 7 आदतें जोखिम घटाने में मदद कर सकती हैं

Cancer Symptoms: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI, WHO और American Cancer Society के अनुसार जानिए 7 ऐसी आदतें जो कई प्रकार के कैंसर का जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 13, 2026

Cancer Risk Factors Cancer Prevention Cancer Prevention Hindi

कैंसर से बचाव के 7 आसान तरीके (photo- freepik)

Cancer Prevention Tips: आज के समय में कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कुछ लोगों को कैंसर क्यों हो जाता है, जबकि कुछ लोग पूरी उम्र इससे बचे रहते हैं? क्या ऐसी कोई आदतें हैं जो कैंसर का खतरा कम कर सकती हैं?

National Cancer Institute (NCI), World Health Organization (WHO) और American Cancer Society (ACS) के अनुसार, हर कैंसर को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता क्योंकि कुछ मामलों में उम्र बढ़ना, आनुवंशिक कारण (Genetics) और अन्य ऐसे जोखिम कारक भी होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई प्रकार के कैंसर का जोखिम स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है।

  1. तंबाकू और धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बनाएं

WHO के अनुसार, दुनिया भर में कैंसर से होने वाली बड़ी संख्या में मौतों के पीछे तंबाकू एक प्रमुख कारण है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद फेफड़े, मुंह, गला, भोजन नली और कई अन्य कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं।

  1. स्वस्थ वजन बनाए रखें

American Cancer Society के अनुसार, मोटापा कई प्रकार के कैंसर जैसे स्तन, बड़ी आंत (Colon), किडनी और लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।

  1. रोजाना शारीरिक गतिविधि करें

NCI के अनुसार, रोज कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम करने में भी मदद कर सकती है।

  1. पौष्टिक और संतुलित आहार लें

फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर भोजन शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है। वहीं प्रोसेस्ड मीट, अधिक चीनी और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा सेवन सीमित करना बेहतर माना जाता है।

  1. शराब का सेवन सीमित करें या न करें

WHO और American Cancer Society के अनुसार, शराब का सेवन मुंह, गले, लिवर, स्तन और बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। जितना कम शराब का सेवन होगा, जोखिम उतना कम हो सकता है।

  1. संक्रमण से बचाव और टीकाकरण कराएं

कुछ संक्रमण भी कैंसर से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए HPV संक्रमण सर्वाइकल कैंसर और हेपेटाइटिस-बी संक्रमण लिवर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीकाकरण करवाना बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है।

  1. नियमित हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग कराएं

NCI के अनुसार, कई कैंसर की समय पर जांच (Screening) से बीमारी शुरुआती चरण में पकड़ी जा सकती है, जिससे इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्र और जोखिम के अनुसार डॉक्टर से स्क्रीनिंग के बारे में सलाह लें।

क्या इसका मतलब है कि इन लोगों को कभी कैंसर नहीं होगा?

कोई भी आदत यह गारंटी नहीं देती कि व्यक्ति को कभी कैंसर नहीं होगा। क्योंकि उम्र, पारिवारिक इतिहास और कुछ आनुवंशिक बदलाव जैसे कारणों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से जोखिम कम किया जा सकता है और कई मामलों में गंभीर बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है।

कब डॉक्टर से सलाह लें?

अगर आपको लंबे समय तक कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, जैसे-

  • बिना वजह वजन कम होना
  • लगातार खांसी या आवाज बैठना
  • शरीर में गांठ महसूस होना
  • पेशाब या मल में खून आना
  • कोई घाव लंबे समय तक न भरना
  • लगातार थकान या कमजोरी

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

13 Jul 2026 05:35 pm

Published on:

13 Jul 2026 05:34 pm

Hindi News / Health / Cancer Prevention: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI से जानिए कौन-सी 7 आदतें जोखिम घटाने में मदद कर सकती हैं

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