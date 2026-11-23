Monk Fruit In India: चाय में चीनी डालते हुए कई लोगों के मन में एक सवाल बार-बार आता है, क्या कोई ऐसा विकल्प भी है जो मीठा तो हो, पर शरीर पर बोझ न डाले? पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन और किराने की दुकानों पर मोंक फ्रूट नाम का एक पाउडर दिखने लगा है। पैकेट पर लिखा होता है जीरो कैलोरी, 100% नेचुरल। डॉक्टर रिकमेंडेड का टैग भी कई जगह लग जाता है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल तो उठता होगा कि ऐसा भी भला कोई फल होता है क्या? मोंक फ्रूट से जुड़े सभी जरुरी सवालों के जवाब डॉ विपुल अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट, जनरल मेडिसिन एवं डायबिटोलॉजिस्ट और सीनियर डायटीशियन पूजा चुघ, साथ ही इससे जुड़ी CSIR-IHBT के वैज्ञानिकों के अध्ययन और अन्य रिसर्च से आइए जानते हैं कि यह फल है क्या, ये कहां से शुरू हुआ? भारत में इसका इतिहास क्या है और किन क्षेत्रों में उत्पादित होता है साथ की क्या ये डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर रहता है।