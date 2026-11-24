रात में बढ़ने वाली पैरों की जलन के पीछे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी भी वजह हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर
Small Fiber Neuropathy Hindi: रात को थका इंसान बिस्तर पर लेटता है तो उसे आराम चाहिए होता है। पर कुछ लोगों के लिए यही वक्त सबसे भारी पड़ता है। तलवों में जलन होती है, चादर छूते ही चुभन महसूस होती है और कभी-कभी बिजली के झटके जैसा दर्द कौंध जाता है। ज्यादातर लोग इसे थकान या गलत जूतों का असर मानकर टाल देते हैं। लेकिन यह नसों की एक खास बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जिसे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
हमारी त्वचा में बहुत बारीक नसों के रेशे फैले होते हैं। ये दर्द और गर्मी-ठंडक का एहसास दिमाग तक पहुंचाते हैं। साथ ही ये रक्तचाप, धड़कन और पसीने जैसे शरीर के अपने-आप होने वाले कामों में भी भूमिका निभाते हैं। जब ये रेशे खराब होने लगते हैं तो दिमाग को उलझे हुए संकेत मिलते हैं। इसी वजह से जलन, चुभन और झनझनाहट होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार एक अध्ययन में दुनिया भर में हर एक लाख में करीब 53 लोग इससे प्रभावित मिले। कई मरीजों की जांच ही नहीं होती, इसलिए असल आंकड़ा ज्यादा हो सकता है।
सबसे आम कारण डायबिटीज और प्री-डायबिटीज (शुगर बढ़ने की शुरुआती अवस्था) है। इनके अलावा थायरॉयड की समस्या, शराब का ज्यादा सेवन, विटामिन बी की कमी, कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां, हेपेटाइटिस सी या एचआईवी जैसे संक्रमण और कुछ दवाएं (जैसे कुछ एंटीबायोटिक और कीमोथेरेपी की दवाएं) भी वजह बन सकती हैं। कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण होते हैं। करीब आधे मामलों में कारण पता ही नहीं चलता।
जलन या चुभन कई हफ्तों से बनी हो, पैरों से हाथों तक फैल रही हो, दर्द के दौरे बढ़ रहे हों या चक्कर, बेहोशी और चलने में दिक्कत जैसी नई परेशानी जुड़ जाए, तो देर न करें। शुरुआत फिजिशियन से की जा सकती है, जरूरत होने पर वे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे।
स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी अपने आप में जानलेवा नहीं मानी जाती और इससे उम्र पर सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके पीछे डायबिटीज जैसी कोई गंभीर वजह छिपी हो सकती है। इसलिए पैरों की जलन को मामूली मानकर टालने के बजाय समय पर जांच कराना ही समझदारी है।
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