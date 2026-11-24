हमारी त्वचा में बहुत बारीक नसों के रेशे फैले होते हैं। ये दर्द और गर्मी-ठंडक का एहसास दिमाग तक पहुंचाते हैं। साथ ही ये रक्तचाप, धड़कन और पसीने जैसे शरीर के अपने-आप होने वाले कामों में भी भूमिका निभाते हैं। जब ये रेशे खराब होने लगते हैं तो दिमाग को उलझे हुए संकेत मिलते हैं। इसी वजह से जलन, चुभन और झनझनाहट होती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार एक अध्ययन में दुनिया भर में हर एक लाख में करीब 53 लोग इससे प्रभावित मिले। कई मरीजों की जांच ही नहीं होती, इसलिए असल आंकड़ा ज्यादा हो सकता है।