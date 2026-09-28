गले में खाना फंसने से लेकर सांसों की बदबू तक, मेयो क्लिनिक से जानें Zenker’s Diverticulum के लक्षण

Zenker’s Diverticulum Symptoms: क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खाना निगलते समय वह गले में ही अटक गया है? या फिर खाना खाने के घंटों बाद अचानक वह बिना पचे ही वापस मुंह में आ जाता है? कई बार लोग इसे एसिडिटी, साधारण अपच या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इस समस्या के साथ-साथ मुंह से लगातार तेज बदबू भी आ रही है, तो यह पाचन तंत्र से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी का संकेत हो सकती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में जेंकर्स डायवर्टिकुलम (Zenker’s Diverticulum) कहा जाता है। यह समस्या हमारे गले की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण होती है। आइए जानते हैं कि जेंकर्स डायवर्टिकुलम क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है।