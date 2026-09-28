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गले में खाना फंसने से लेकर सांसों की बदबू तक, मेयो क्लिनिक से जानें Zenker’s Diverticulum के लक्षण

Zenker’s Diverticulum Cause: गले में खाना फंसना, सांसों की बदबू और खाना वापस मुंह में आने की समस्या जेंकर्स डायवर्टिकुलम (Zenker’s Diverticulum) का संकेत हो सकती है। मेयो और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण, कारण और इलाज।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 28, 2026

Man in medical scrubs yawning with hand over mouth against yellow background

गले की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण बनने वाली थैली की वजह से खाना अटकने और सांसों से बदबू की समस्या हो सकती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Zenker’s Diverticulum Symptoms: क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खाना निगलते समय वह गले में ही अटक गया है? या फिर खाना खाने के घंटों बाद अचानक वह बिना पचे ही वापस मुंह में आ जाता है? कई बार लोग इसे एसिडिटी, साधारण अपच या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इस समस्या के साथ-साथ मुंह से लगातार तेज बदबू भी आ रही है, तो यह पाचन तंत्र से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी का संकेत हो सकती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में जेंकर्स डायवर्टिकुलम (Zenker’s Diverticulum) कहा जाता है। यह समस्या हमारे गले की मांसपेशियों में कमजोरी के कारण होती है। आइए जानते हैं कि जेंकर्स डायवर्टिकुलम क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है।

जेंकर्स डायवर्टिकुलम क्या है और यह कैसे बनता है?

मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार, जेंकर्स डायवर्टिकुलम हमारे गले के निचले हिस्से (फूड पाइप या ग्रास नली के ठीक ऊपर) में बनने वाली एक छोटी सी थैली या पॉकेट (Pouch) जैसी रचना है। जब हम खाना खाते हैं, तो गले की मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हैं ताकि भोजन पेट तक पहुंच सके। लेकिन जब गले की निचली मांसपेशी (जिसे क्रिकोफेरिंजियस मांसपेशी कहते हैं) जरूरत से ज्यादा सख्त या कमजोर हो जाती है, तो भोजन को नीचे जाने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। इस दबाव के कारण गले की दीवार का कमजोर हिस्सा बाहर की तरफ गुब्बारे या थैली की तरह उभर जाता है। इसी उभरी हुई थैली को जेंकर्स डायवर्टिकुलम कहा जाता है।

जेंकर्स डायवर्टिकुलम के मुख्य लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब गले में यह थैली बन जाती है, तो इसमें खाया हुआ भोजन और तरल पदार्थ अटकने लगते हैं। इसके कारण मरीज को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

  • खाना निगलने में तकलीफ (Dysphagia)।
  • बिना पचा खाना वापस मुंह में आना (Regurgitation)।
  • सांसों से तेज बदबू आना (Halitosis)।
  • गले में रुकावट या भारीपन।
  • लगातार खांसी आना।
  • वजन कम होना।

किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है?

जेंकर्स डायवर्टिकुलम की समस्या बहुत आम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में इसका जोखिम अधिक देखा गया है;

  • बुजुर्ग और बड़ी उम्र के लोग।
  • पुरुषों में ज्यादा खतरा।
  • गले की मांसपेशियों की समस्या।

इस बीमारी से क्या-क्या जटिलताएं (Complications) हो सकती हैं?

अगर जेंकर्स डायवर्टिकुलम का समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकती है;

  • एस्पिरेशन निमोनिया (Aspiration Pneumonia)- थैली में अटका खाना जब गलती से फेफड़ों या सांस की नली में चला जाता है, तो फेफड़ों में गंभीर संक्रमण (निमोनिया) हो सकता है। यह इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू है।
  • गले में घाव या अल्सर- थैली के अंदर बार-बार खाना सड़ने और रुकावट बनने से वहां छालें या जख्म बन सकते हैं।

जेंकर्स डायवर्टिकुलम का इलाज कैसे किया जाता है?

अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण महसूस होते हैं, तो डॉक्टर से मिलकर जांच करानी चाहिए। डॉक्टर आमतौर पर बेरियम स्वैलो टेस्ट (Barium Swallow Test) के जरिए इस थैली की सटीक जगह और साइज का पता लगाते हैं। यह एक शारीरिक थैली बन जाती है, इसलिए यह केवल दवाओं से पूरी तरह ठीक नहीं होती। डॉक्टर एंडोस्कोपी या छोटी सर्जरी के जरिए उस थैली को हटा देते हैं या उसकी दीवार को काटकर गले का रास्ता सामान्य कर देते हैं। जब तक इलाज शुरू नहीं होता, तब तक धीरे-धीरे और चबा-चबाकर खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद न लेटें और बहुत ज्यादा गाढ़ा या सूखा खाना खाने से बचें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

28 Sept 2026 02:52 pm

Published on:

28 Sept 2026 02:52 pm

Hindi News / Health / गले में खाना फंसने से लेकर सांसों की बदबू तक, मेयो क्लिनिक से जानें Zenker’s Diverticulum के लक्षण

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