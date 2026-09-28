नाखूनों में दिख रहे ये 7 बदलाव न करें नजरअंदाज, सेहत से जुड़े हो सकते हैं संकेत, Mayo Clinic से जानें कारण

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के मुताबिक, नाखूनों पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली गहरी लकीरों को ब्यूज लाइन्स कहा जाता है। ये तब दिखाई दे सकती हैं, जब चोट या बीमारी के कारण कुछ समय के लिए नाखूनों की बढ़त रुक जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण, ठीक से नियंत्रित न होने वाली डायबिटीज, हाथ पैरों में खून का प्रवाह कम करने वाली कुछ स्थितियां, तेज बुखार वाली बीमारियां, शरीर में जिंक की कमी और कुछ दवाएं शामिल हैं।