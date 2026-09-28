Yoga Therapy: तनाव से लेकर शरीर की कई परेशानियों में मददगार हो सकता है योग, योगा इंस्टिट्यूट से जानें योगा थेरेपी क्या है

योगा थेरेपी मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियों से राहत दिलाने में बेहद मददगार साबित होती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Yoga Therapy: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, पीठ दर्द, नींद न आना और पाचन की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग अक्सर दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का इस्तेमाल केवल फिट रहने के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारियों के इलाज और राहत के लिए भी किया जाता है? इसे ही योगा थेरेपी (Yoga Therapy) कहा जाता है। द योगा इंस्टिट्यूट के अनुसार, योगा थेरेपी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार तरीका है। आइए समझते हैं कि योगा थेरेपी क्या है, यह आम योग से कैसे अलग है और इससे शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अपनी किसी खास बीमारी या शारीरिक-मानसिक परेशानी को ठीक करने के लिए योग का इस्तेमाल करना। इसमें एक सर्टिफाइड योग थेरेपिस्ट आपकी बीमारी, आपकी उम्र और शरीर की क्षमता को देखकर आपके लिए एक खास रूटीन तैयार करता है। इसमें सिर्फ कठिन आसन ही नहीं होते, बल्कि सांस लेने की तकनीक (प्राणायाम), ध्यान (मेडिटेशन), सही खान-पान और जीवनशैली में बदलाव शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर दोनों को संतुलित करके बीमारी के मूल कारण पर काम करती है।
1.सामान्य योग क्लास- इसमें सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही तरह के आसन या व्यायाम करते हैं। इसका मुख्य मकसद शरीर को फिट, लचीला और एक्टिव रखना होता है।
2. योगा थेरेपी- यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत बीमारी या समस्या पर केंद्रित होती है। इसमें थेरेपिस्ट केवल आपके शरीर की स्थिति को समझकर आपको वही आसन और प्राणायाम करवाता है जो आपकी सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हों।
योगा थेरेपी मुख्य रूप से शरीर के तीन हिस्सों पर एक साथ काम करती है;
अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए योगा थेरेपी शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें;
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