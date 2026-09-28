Yoga Therapy: तनाव से लेकर शरीर की कई परेशानियों में मददगार हो सकता है योग, योगा इंस्टिट्यूट से जानें योगा थेरेपी क्या है

Yoga Therapy: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, पीठ दर्द, नींद न आना और पाचन की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग अक्सर दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग का इस्तेमाल केवल फिट रहने के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारियों के इलाज और राहत के लिए भी किया जाता है? इसे ही योगा थेरेपी (Yoga Therapy) कहा जाता है। द योगा इंस्टिट्यूट के अनुसार, योगा थेरेपी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का एक बहुत ही सुरक्षित और असरदार तरीका है। आइए समझते हैं कि योगा थेरेपी क्या है, यह आम योग से कैसे अलग है और इससे शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।