Back Pain Types: कमर दर्द हर बार एक जैसा नहीं होता, दर्द की जगह और प्रकार बता सकते हैं असली वजह, Mayo Clinic से जानिए

Mayo Clinic के अनुसार, कमर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट की चोट, रीढ़ की हड्डी में बदलाव, डिस्क की समस्या, गठिया या नसों पर दबाव जैसी कई वजहों से हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति में दर्द का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को हल्का और लगातार दर्द रहता है, तो किसी को अचानक तेज दर्द महसूस होता है। वहीं कुछ लोगों में दर्द कमर से शुरू होकर पैरों तक भी पहुंच सकता है।