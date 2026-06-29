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Back Pain Types: कमर दर्द हर बार एक जैसा नहीं होता, दर्द की जगह और प्रकार बता सकते हैं असली वजह, Mayo Clinic से जानिए

Back Pain Symptoms: मेयो क्लिनिक, एनएचएस और मेडलाइनप्लस के अनुसार कमर दर्द की जगह और प्रकार इसके कारण बता सकते हैं। ऊपरी, बीच और निचली पीठ दर्द के कारण जानें और डॉक्टर से कब मिलें।
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भारत

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Dimple Yadav

Jun 29, 2026

Back Pain, Lower Back Pain, Upper Back Pain,

कमर दर्द की जगह और प्रकार कई बार इसकी संभावित वजह का संकेत दे सकते हैं (photo- freepik)

Back Pain Symptoms: सुबह बिस्तर से उठते ही कमर में अकड़न महसूस होती है, ऑफिस में घंटों बैठने के बाद दर्द बढ़ जाता है या फिर झुकते ही कमर के निचले हिस्से में तेज खिंचाव होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हर बार इसे सिर्फ थकान या बढ़ती उम्र का असर समझने की गलती न करें।

दरअसल, कमर दर्द (Back Pain) एक नहीं बल्कि कई तरह का हो सकता है। दर्द किस जगह हो रहा है, कब बढ़ रहा है और उसके साथ कौन-से दूसरे लक्षण हैं, ये बातें इसकी वजह समझने में मदद करती हैं। Mayo Clinic, NHS और MedlinePlus के अनुसार, कमर दर्द की सही वजह जानना जरूरी है ताकि समय पर सही इलाज किया जा सके।

कमर दर्द सिर्फ एक बीमारी नहीं, कई कारणों का संकेत

Mayo Clinic के अनुसार, कमर दर्द मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट की चोट, रीढ़ की हड्डी में बदलाव, डिस्क की समस्या, गठिया या नसों पर दबाव जैसी कई वजहों से हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति में दर्द का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को हल्का और लगातार दर्द रहता है, तो किसी को अचानक तेज दर्द महसूस होता है। वहीं कुछ लोगों में दर्द कमर से शुरू होकर पैरों तक भी पहुंच सकता है।

  1. गर्दन के नीचे और ऊपरी पीठ में दर्द

अगर दर्द कंधों के बीच या ऊपरी पीठ में महसूस हो रहा है, तो इसकी वजह लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठना, लैपटॉप या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। अगर यह दर्द लगातार बना रहे या हाथों में सुन्नपन के साथ हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

  1. बीच की पीठ (Middle Back) में दर्द

बीच की पीठ का दर्द अपेक्षाकृत कम देखा जाता है, लेकिन यह मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव, चोट या रीढ़ से जुड़ी समस्या के कारण हो सकता है। अगर दर्द रोजमर्रा के कामों में बाधा बनने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

  1. कमर के निचले हिस्से (Lower Back) का दर्द

MedlinePlus के अनुसार, सबसे ज्यादा लोग लोअर बैक पेन से परेशान रहते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना, भारी सामान उठाना, अचानक झुकना या मांसपेशियों में खिंचाव इसके सामान्य कारण हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दर्द बार-बार लौट रहा है, तो इसकी वजह जानना जरूरी है।

  1. कमर से पैर तक जाने वाला दर्द

अगर दर्द कमर से शुरू होकर कूल्हे और पैर तक फैल रहा है या पैर में झुनझुनी और सुन्नपन भी महसूस हो रहा है, तो यह नस पर दबाव का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में खुद दर्द की दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहता है।

कब कमर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए?

NHS के अनुसार, ज्यादातर कमर दर्द आराम, हल्की एक्सरसाइज और सही देखभाल से ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

  • दर्द कई हफ्तों तक बना रहे।
  • दर्द लगातार बढ़ता जाए।
  • पैर में कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो।
  • पेशाब या मल त्याग पर नियंत्रण में बदलाव आए।
  • बुखार या बिना वजह वजन कम होने के साथ कमर दर्द हो।
  • गिरने या गंभीर चोट के बाद दर्द शुरू हुआ हो।
  • ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

कमर दर्द से राहत पाने के लिए क्या करें?

  • लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें।
  • हर 30-40 मिनट में उठकर थोड़ा चलें।
  • भारी सामान उठाते समय सही तकनीक अपनाएं।
  • रोजाना हल्की स्ट्रेचिंग और डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करें।
  • बैठते और सोते समय सही पोस्चर बनाए रखें।
  • शरीर का वजन संतुलित रखने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

29 Jun 2026 05:51 pm

Hindi News / Health / Back Pain Types: कमर दर्द हर बार एक जैसा नहीं होता, दर्द की जगह और प्रकार बता सकते हैं असली वजह, Mayo Clinic से जानिए

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