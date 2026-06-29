Tension Headache के लक्षण और कारण: हर बार सिरदर्द को न समझें माइग्रेन, NHS ने सुझाया बिना दवा के कैसे पाएं राहत

टेंशन हेडेक सबसे आम तरह का सिरदर्द है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर(Source-Freepik)
Tension Headache Symptoms: जब भी हमारे सिर में दर्द होता है, तो हम मान लेते हैं कि यह माइग्रेन के कारण हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये सिरदर्द माइग्रेन नहीं, बल्कि टेंशन हेडेक (Tension Headache) होता है? यह सबसे आम तरह का सिरदर्द है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है।
एनएचएस (National Health Service) के अनुसार, इस दर्द को ठीक करने के लिए हर बार पेनकिलर (दर्द की दवा) खाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की आदतों में थोड़े से बदलाव करके भी इससे राहत पाई जा सकती है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक से समझते हैं कि ये सिर का दर्द कैसा महसूस होता है।
एनएचएस (NHS) के मुताबिक, अगर आप बार-बार दवाइयां नहीं खाना चाहते, तो अपनी जीवनशैली में ये आसान बदलाव करके टेंशन हेडेक को दूर भगा सकते हैं;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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