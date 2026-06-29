क्या नाखून के किनारे सूजन, दर्द या पस हो रही है? हो सकते हैं Paronychia के शुरुआती संकेत, Cleveland Clinic से जानिए लक्षण

Medscape के अनुसार, शुरुआती अवस्था में इलाज मिलने पर Paronychia आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर संक्रमण बढ़कर पस बना दे, तो डॉक्टर को पस निकालने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ मामलों में एंटीबायोटिक या एंटीफंगल दवा भी दी जाती है। इसलिए घर पर ब्लेड, सुई या नुकीली चीज से पस निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे संक्रमण और फैल सकता है।