Trigger Finger: उंगली मोड़ने के बाद सीधी करने में होती है दिक्कत? मेयो क्लिनिक से जानें ट्रिगर फिंगर के कारण और लक्षण

हमारे हाथ की उंगलियों को मोड़ने और सीधा करने के लिए कुछ नसें (जिन्हें टेंडन कहते हैं) जिम्मेदार होती हैं। ये नसें एक सुरंग जैसी नली (शीथ) के अंदर आगे-पीछे सरकती हैं। जब किसी वजह से इस नस में सूजन आ जाती है या वह मोटी हो जाती है, तो उसे सुरंग के अंदर आने-जाने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में जब आप उंगली मोड़ते हैं, तो नस वहीं फंस जाती है और उंगली बंदूक के 'ट्रिगर' की तरह एक जगह अटक जाती है। जब आप इसे जबरदस्ती सीधा करते हैं, तो यह झटके से खुलती है, इसीलिए इसे 'ट्रिगर फिंगर' कहते हैं।