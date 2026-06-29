सांस फूलने को न करें नजरअंदाज, Asthma Attack से पहले शरीर देता है ये संकेत, Mayo Clinic की सलाह

American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) के अनुसार, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही हो। बोलने में परेशानी होने लगे। इनहेलर इस्तेमाल करने के बाद भी राहत न मिले और होंठ या उंगलियां नीली पड़ने लगें। साथ ही सांस इतनी तेज चल रही हो कि सामान्य बातचीत भी मुश्किल लगे। तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति गंभीर अस्थमा अटैक का संकेत हो सकती है।