Prostate Cancer Warning Signs : नपुंसकता, स्पर्म व यूरिन में खून प्रोस्टेट कैंसर के खतरनाक संकेत; ICMR और Mayoclinic से जानिए अन्य लक्षण

यूरोलॉजिस्ट डॉ. शबर के अनुसार, प्रोस्टेट कैंसर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। यह कैंसर अक्सर प्रोस्टेट के बाहरी हिस्से (shell) में विकसित होता है। इसलिए, जब तक यह आकार में काफी बड़ा होकर अंदर की यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र नली) पर दबाव नहीं डालता, तब तक मरीज को कोई शारीरिक समस्या महसूस नहीं होती।