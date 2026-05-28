Thyroid Cancer Test : थायराइड कैंसर का इस एक जांच से चल जाता है पता, खर्च 2500 रुपए तक; कैंसर सर्जन ने बताया क्यों जरूरी है ये

डॉ. शर्मा कहते हैं, अभी तक की उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि थायराइड कैंसर आमतौर पर एक धीमा बढ़ने वाला और माइल्ड कैंसर होता है। हां, लेकिन समय पर इसका सही इलाज न मिले, तो इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यह आगे चलकर आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए, इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है।