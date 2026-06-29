इन 10 समस्याओं से जूझ रहे लोगों में बढ़ सकता है Venous Ulcer का खतरा, Cleveland Clinic से जानिए इसके शुरुआती संकेत

लंबे समय तक न भरने वाला घाव Venous Ulcer के जोखिम का संकेत हो सकते हैं (photo- freepik)
Venous Ulcer Risk Factors: अगर आपके पैरों में लंबे समय से सूजन रहती है, नसें उभरी हुई दिखती हैं या टखने के पास बना घाव कई हफ्तों बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसे सिर्फ मामूली परेशानी समझकर टालना ठीक नहीं है।
कई लोग पैर के घाव पर क्रीम या घरेलू उपाय करते रहते हैं, लेकिन जब घाव बार-बार खुलने लगे या भरने में बहुत समय लेने लगे, तो इसके पीछे नसों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। Cleveland Clinic के अनुसार, ऐसी स्थिति कुछ लोगों में
वेनस अल्सर का संकेत हो सकती है। यह ऐसा घाव होता है जो पैरों की नसों में रक्त प्रवाह ठीक से न होने के कारण बनता है और आसानी से नहीं भरता।
वेनस अल्सर आमतौर पर पैर के निचले हिस्से, खासकर टखने के आसपास बनने वाला घाव है। जब पैरों की नसों के वाल्व ठीक से काम नहीं करते, तो खून नीचे की ओर जमा होने लगता है। इससे नसों में दबाव बढ़ता है और त्वचा तक ऑक्सीजन व पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते। धीरे-धीरे त्वचा कमजोर होने लगती है और छोटा-सा घाव भी लंबे समय तक नहीं भरता।
NCBI (StatPearls) के अनुसार, हर व्यक्ति में Venous Ulcer नहीं होता, लेकिन कुछ स्थितियां इसका जोखिम बढ़ा सकती हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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