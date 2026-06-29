इन 10 समस्याओं से जूझ रहे लोगों में बढ़ सकता है Venous Ulcer का खतरा, Cleveland Clinic से जानिए इसके शुरुआती संकेत

कई लोग पैर के घाव पर क्रीम या घरेलू उपाय करते रहते हैं, लेकिन जब घाव बार-बार खुलने लगे या भरने में बहुत समय लेने लगे, तो इसके पीछे नसों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। Cleveland Clinic के अनुसार, ऐसी स्थिति कुछ लोगों में

वेनस अल्सर का संकेत हो सकती है। यह ऐसा घाव होता है जो पैरों की नसों में रक्त प्रवाह ठीक से न होने के कारण बनता है और आसानी से नहीं भरता।