Morning Eye Pain And Watering: रात को आराम से सोए और सुबह जैसे ही पलकें खोलीं, लगा आंख में किसी ने कांटा चुभो दिया। आंख से पानी बहने लगा, रोशनी चुभने लगी और लाली भी दिखी। एक-दो घंटे में कुछ राहत मिली तो आपने सोचा कि नींद पूरी नहीं हुई होगी या धूल चली गई होगी। फिर कुछ दिन या हफ्तों बाद वही सब दोबारा हुआ। अगर यह पैटर्न आपको जाना-पहचाना लग रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह रीकरेंट कॉर्नियल इरोजन हो सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और कैसे बचा जा सकता है।