रीकरेंट कॉर्नियल इरोजन में सुबह पलकें खुलते ही कॉर्निया की बाहरी परत उखड़ सकती है, जिससे तेज दर्द होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Morning Eye Pain And Watering: रात को आराम से सोए और सुबह जैसे ही पलकें खोलीं, लगा आंख में किसी ने कांटा चुभो दिया। आंख से पानी बहने लगा, रोशनी चुभने लगी और लाली भी दिखी। एक-दो घंटे में कुछ राहत मिली तो आपने सोचा कि नींद पूरी नहीं हुई होगी या धूल चली गई होगी। फिर कुछ दिन या हफ्तों बाद वही सब दोबारा हुआ। अगर यह पैटर्न आपको जाना-पहचाना लग रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह रीकरेंट कॉर्नियल इरोजन हो सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और कैसे बचा जा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कॉर्निया आंख के सामने की पारदर्शी परत है, जो खिड़की के शीशे की तरह काम करती है। इसकी सबसे बाहरी परत को एपिथीलियम कहते हैं और उसके नीचे बोमैन मेंब्रेन होती है। सामान्य स्थिति में ये दोनों परतें मजबूती से जुड़ी रहती हैं। इस समस्या में यह जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। रात भर आंख बंद रहती है और सुबह पलक खुलते समय बाहरी परत खिंचकर उखड़ सकती है। एपिथीलियम में नसों के सिरे बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए दर्द इतना तेज होता है।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी के अनुसार, सबसे आम कारण आंख की कोई पुरानी चोट है। यह चोट नाखून, कागज के किनारे या किसी पेड़-पौधे की टहनी से लग सकती है। चोट कई साल पुरानी भी हो सकती है, और ऐसे मामलों में आमतौर पर एक ही आंख प्रभावित होती है। इनके अलावा ये स्थितियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं;
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन के अनुसार, यह स्थिति अक्सर आपातकाल नहीं होती, पर कुछ संकेत गंभीर हो सकते हैं। दर्द के साथ इनमें से कुछ हो तो बिना देर किए नेत्र विशेषज्ञ या अस्पताल जाएं;
पक्की रोकथाम तो नहीं हो सकती, पर जोखिम घटाया जा सकता है। औजारों के साथ काम करते हुए, बाइक चलाते समय या धूल-मिट्टी वाली जगह पर सुरक्षात्मक चश्मा पहनें। छोटे बच्चों के नाखून कटे रखें। अगर आपको ड्राई आई, ब्लेफेराइटिस या डायबिटीज है, तो उसका इलाज नियमित रखें। रात को लुब्रिकेशन के बारे में अपने डॉक्टर से पूछ लें।
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