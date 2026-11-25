मेडियन रॉम्बॉयड ग्लॉसाइटिस में जीभ के बीचोबीच पैपिला गायब होकर एक लाल, चिकना, अंडाकार पैच बन जाता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Red Patch On Tongue: सुबह ब्रश करते हुए अचानक नजर पड़ी कि जीभ के ठीक बीच में कुछ अलग सा दिख रहा है। वहां की खुरदुरी परत गायब है और एक लाल, चिकना, अंडाकार हिस्सा उभर आया है। कई लोग यही सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। कई बार डेंटिस्ट नियमित जांच में इसे बता देते हैं और मरीज को खुद पता भी नहीं होता। इस स्थिति का मेडिकल नाम मेडियन रॉम्बॉयड ग्लॉसाइटिस (median rhomboid glossitis) है, जिसे सेंट्रल पैपिलरी एट्रॉफी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, हमारी जीभ की ऊपरी सतह पर बारीक उभार होते हैं, जिन्हें पैपिला कहते हैं। इनसे जीभ खुरदुरी लगती है। इस स्थिति में जीभ के बीचोबीच, पीछे की ओर वाले हिस्से में ये पैपिला खत्म हो जाती हैं। नतीजा यह कि वहां एक साफ किनारों वाला अंडाकार या हीरे जैसे आकार का चिकना, लाल हिस्सा बन जाता है। यह आबादी के करीब 1% तक लोगों में हो सकता है। ज्यादातर मामलों में इसमें दर्द नहीं होता, पर कुछ लोगों को जलन, चुभन या खुजली रहती है। इसे कैंसर वाली स्थिति नहीं माना जाता।
इसकी कोई एक तय वजह नहीं है, और स्रोत भी अलग-अलग बातें कहते हैं। कई शोध इसे लंबे समय के हल्के फंगल संक्रमण से जोड़ते हैं। कैंडिडा स्वस्थ लोगों के मुंह में भी रहता है, पर कुछ स्थितियों में बढ़ सकता है। पुराने समय में इसे जन्म से जुड़ी गड़बड़ी माना जाता था। अब इस धारणा पर सवाल उठे हैं, और कुछ मामलों में कोई वजह मिलती ही नहीं। CCJM में छपे केस में एक महिला ने बदबू के डर से करीब एक महीने जीभ को जोर से ब्रश किया और यह पैच बन गया।
नहीं। जियोग्राफिक टंग, खून या विटामिन की कमी से जीभ का चिकना होना, और कुछ ऐसे लाल धब्बे जिन पर डॉक्टर खास नजर रखते हैं, ये सब कुछ हद तक मिलते-जुलते दिख सकते हैं। इनका फर्क जगह, बनावट और समय के साथ बदलाव देखकर ही किया जाता है। इसलिए खुद से पहचान करके निश्चिंत न हों। एक संकेत और जान लें। कभी-कभी जीभ के इस हिस्से के ठीक सामने तालू पर भी वैसा ही निशान बन जाता है, जिसे किसिंग लेजन कहते हैं। इसमें डॉक्टर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की संभावना भी जांचते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, डॉक्टर पहले जीभ देखते हैं और आपकी आदतें, दवाइयां और पुरानी बीमारियां पूछते हैं। जरूरत हो तो फंगस की जांच के लिए नमूना लिया जाता है। शुगर और खून की कमी की जांच भी हो सकती है। इलाज वजह के हिसाब से तय होता है;
मेडियन रॉम्बॉयड ग्लॉसाइटिस आम तौर पर हानिरहित मानी जाती है, फिर भी जीभ पर दिखा हर नया बदलाव जांच करवाने लायक है। एक बार दंत या मुख रोग विशेषज्ञ से मिल लेने पर आपको कारण भी पता चल जाता है और बेवजह की चिंता भी खत्म हो जाती है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
लाइफस्टाइल