Red Patch On Tongue: सुबह ब्रश करते हुए अचानक नजर पड़ी कि जीभ के ठीक बीच में कुछ अलग सा दिख रहा है। वहां की खुरदुरी परत गायब है और एक लाल, चिकना, अंडाकार हिस्सा उभर आया है। कई लोग यही सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। कई बार डेंटिस्ट नियमित जांच में इसे बता देते हैं और मरीज को खुद पता भी नहीं होता। इस स्थिति का मेडिकल नाम मेडियन रॉम्बॉयड ग्लॉसाइटिस (median rhomboid glossitis) है, जिसे सेंट्रल पैपिलरी एट्रॉफी भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं।