Navratri Hydration: व्रत के दौरान खुद को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं, NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

व्रत के दौरान नारियल पानी और हेल्दी ड्रिंक्स पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)
Navratri Hydration: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही लोग नौ दिनों तक माता की आराधना और उपवास रखते हैं। कई लोग इन दिनों में सिर्फ फलाहार करते हैं तो कुछ लोग नियमों के साथ व्रत रखते हैं। उपवास के दौरान अक्सर हम खाने-पीने की चीजों का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन पानी और लिक्विड डाइट को नजरअंदाज कर देते हैं। व्रत के दिनों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होना बहुत आम बात है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द और थकान महसूस होने लगती है। व्रत के समय लंबे समय तक बिना कुछ खाए-पिए रहने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर पड़ता है और शरीर की कार्यप्रणाली धीमी हो सकती है। अगर आप भी इस नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो सिर्फ सादा पानी पीने के अलावा कुछ खास हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आइए जानते हैं व्रत के दौरान किन ड्रिंक्स को पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब आप उपवास रखते हैं, तो शरीर को सामान्य दिनों की तरह भोजन से नमी और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल पाते। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ न लेने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने पर थकान, मुंह सूखना, सुस्ती और ब्लड प्रेशर कम होने जैसी समस्याएं घेर सकती हैं। इसलिए व्रत के दौरान खुद को अंदर से हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और एनर्जी बनी रहे।
फिजिशियन डॉक्टर नवीन यादव (MBBS, MD) के अनुसार, व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप इन नेचुरल ड्रिंक्स को आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं;
एनएचएस के अनुसार, व्रत के दौरान अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो समझ जाएं कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है;
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