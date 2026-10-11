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Navratri Hydration: व्रत के दौरान खुद को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं, NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

Navratri Hydration: नवरात्रि व्रत में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या पिएं? फिजिशियन, NHS और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए शरीर को तरोताजा और एक्टिव रखने के आसान तरीके, सही ड्रिंक्स और जरूरी टिप्स।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 11, 2026

A person drinking fresh coconut water during Navratri fasting in a clean home environment

व्रत के दौरान नारियल पानी और हेल्दी ड्रिंक्स पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)

Navratri Hydration: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही लोग नौ दिनों तक माता की आराधना और उपवास रखते हैं। कई लोग इन दिनों में सिर्फ फलाहार करते हैं तो कुछ लोग नियमों के साथ व्रत रखते हैं। उपवास के दौरान अक्सर हम खाने-पीने की चीजों का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन पानी और लिक्विड डाइट को नजरअंदाज कर देते हैं। व्रत के दिनों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होना बहुत आम बात है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द और थकान महसूस होने लगती है। व्रत के समय लंबे समय तक बिना कुछ खाए-पिए रहने से शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर पड़ता है और शरीर की कार्यप्रणाली धीमी हो सकती है। अगर आप भी इस नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो सिर्फ सादा पानी पीने के अलावा कुछ खास हेल्दी और नेचुरल ड्रिंक्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आइए जानते हैं व्रत के दौरान किन ड्रिंक्स को पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

व्रत के दौरान हाइड्रेशन क्यों जरूरी है?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब आप उपवास रखते हैं, तो शरीर को सामान्य दिनों की तरह भोजन से नमी और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल पाते। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ न लेने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। डिहाइड्रेशन होने पर थकान, मुंह सूखना, सुस्ती और ब्लड प्रेशर कम होने जैसी समस्याएं घेर सकती हैं। इसलिए व्रत के दौरान खुद को अंदर से हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें और एनर्जी बनी रहे।

व्रत में पिएं ये बेहतरीन और हेल्दी ड्रिंक्स

फिजिशियन डॉक्टर नवीन यादव (MBBS, MD) के अनुसार, व्रत के नियमों का पालन करते हुए आप इन नेचुरल ड्रिंक्स को आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं;

  • नारियल पानी- नारियल पानी शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम और मिनरल्स होते हैं जो व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और तुरंत ऊर्जा देते हैं।
  • छाछ या मट्ठा- व्रत में एक गिलास सादी छाछ या मट्ठा पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आप सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा मिला सकते हैं। यह पेट को ठंडा रखता है और पाचन को दुरुस्त रखता है।
  • नींबू पानी- दिनभर में कम से कम एक-दो बार नींबू पानी जरूर पिएं। इसमें आप सादे नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। यह शरीर में विटामिन-सी की कमी को पूरा करता है और ताजगी बनाए रखता है।
  • पुदीने की छाछ या ड्रिंक- पुदीना पेट की गर्मी को शांत करता है। आप दही में पुदीना पीसकर उसकी छाछ बना सकते हैं या पुदीने को पानी में उबालकर उसका ठंडा पानी भी पी सकते हैं।
  • ताजे फलों का रस (बिना डिब्बाबंद)- अगर आप जूस पीना चाहते हैं, तो पैकेट वाले या बाजार के जूस के बजाय घर पर निकाला गया ताजा अनार या मौसंबी का हल्का जूस ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इसमें चीनी या अतिरिक्त चीजें न मिलाएं।

शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) के लक्षण

एनएचएस के अनुसार, व्रत के दौरान अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो समझ जाएं कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है;

  • बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आना।
  • बार-बार सिरदर्द होना।
  • मुंह और गला सूखना।
  • बहुत गहरे रंग का पेशाब आना या पेशाब कम आना।
  • अचानक से बहुत ज्यादा थकान या सुस्ती लगना।

हाइड्रेट रहने के कुछ जरूरी टिप्स

  • एक बार में बहुत सारा पानी पीने के बजाय पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी और लिक्विड पीते रहें।
  • व्रत के दौरान ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचें।
  • जिन चीजों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खीरा, टमाटर या लौकी का सूप, उन्हें अपने व्रत के खान-पान में जरूर शामिल करें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Published on:

11 Oct 2026 12:25 pm

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