Navratri 2026 Fast: नवरात्रि के पहले दिन सुबह क्या खाएं? NCBI से जानें नवरात्रि व्रत की सही शुरुआत कैसे करें

व्रत वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले शरीर में पानी की कमी (Dehydration) को दूर करना बेहद जरूरी है। सुबह उठकर एक गिलास सादा गुनगुना पानी पिएं। अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नींबू की और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। इससे पेट साफ रहता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। अगर आपकी सेहत इजाजत देती है, तो आप ताजा नारियल पानी भी पी सकते हैं। यह शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स और भरपूर ऊर्जा देता है।