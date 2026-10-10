Navratri 2026 Fast: नवरात्रि के पहले दिन सुबह क्या खाएं? NCBI से जानें नवरात्रि व्रत की सही शुरुआत कैसे करें

नवरात्रि के व्रत के पहले दिन के लिए पौष्टिक नाश्ता- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
Navratri Fast: नवरात्रि का पावन पर्व आते ही चारों तरफ एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलती है। व्रत या उपवास रखना हमारी भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि होती है बल्कि शरीर को भी अंदर से डिटॉक्स होने का मौका मिलता है। लेकिन अक्सर लोग व्रत के पहले दिन बिना सोचे-समझे कुछ भी खा लेते हैं या फिर पूरा दिन भूखे रहने के बाद अचानक गलत चीजों का सेवन कर बैठते हैं, जिससे कमजोरी, चक्कर आना या एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) रिपोर्ट्स के अनुसार, किसी भी व्रत की शुरुआत हमेशा सही और संतुलित तरीके से करनी चाहिए ताकि शरीर में दिनभर ऊर्जा बनी रहे। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के पहले दिन सुबह की शुरुआत कैसे करें और क्या खाएं।
NCBI के मुताबिक, जब आप अचानक बिना खाए लंबे समय के लिए व्रत रखते हैं या एकदम से खानपान बदलते हैं, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म पर अचानक असर पड़ता है। सुबह का समय बहुत अहम होता है क्योंकि रातभर की लंबी नींद के बाद शरीर को दिनभर के कामों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप सुबह के समय सही और पौष्टिक आहार लेते हैं, तो आपको दिनभर थकान, कमजोरी या सिरदर्द जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
व्रत वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले शरीर में पानी की कमी (Dehydration) को दूर करना बेहद जरूरी है। सुबह उठकर एक गिलास सादा गुनगुना पानी पिएं। अगर आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नींबू की और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। इससे पेट साफ रहता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। अगर आपकी सेहत इजाजत देती है, तो आप ताजा नारियल पानी भी पी सकते हैं। यह शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स और भरपूर ऊर्जा देता है।
व्रत के दौरान लोग अक्सर कुट्टू, सिंघाड़े या आलू की तली-भुनी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जो सेहत के लिए भारी पड़ सकती हैं। इसकी बजाय आपको हल्का और पोषण से भरपूर नाश्ता चुनना चाहिए;
1.फलों का सेवन (Fresh Fruits)- सुबह के समय पपीता, केला, सेब या अनार जैसे ताजे फल खाना सबसे बेहतरीन विकल्प है। फलों में प्राकृतिक मिठास और फाइबर होता है, जो पेट को भरा रखता है और अचानक ब्लड शुगर गिरने से बचाता है।
2. ड्राई फ्रूट्स और नट्स (Nuts & Seeds)- बादाम, अखरोट, मखाने या किशमिश की थोड़ी सी मात्रा सुबह लें। इन्हें खाने से शरीर को हेल्दी फैट्स और लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। मखानों को हल्का सा घी में भूनकर खाया जा सकता है।
3. सिंघाड़े या कुट्टू का हेल्दी नाश्ता- अगर आप कुछ भारी खाना चाहते हैं, तो सिंघाड़े के आटे का चीला या उबले हुए आलू का हल्का नाश्ता (सेंधा नमक और जीरे के साथ) कम तेल में बनाकर खा सकते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्रत के दौरान सेहतमंद रहने के लिए कुछ छोटी-छोटी सावधानियां बहुत जरूरी हैं;
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