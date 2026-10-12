Navratri Fasting Energy: क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें व्रत में थकान और कमजोरी से बचने के 6 तरीके

नवरात्रि के नौ दिनों का उपवास न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और मन को शांत करने का एक बेहतरीन अवसर भी होता है। हालांकि, व्रत के दौरान खान-पान के समय और डाइट में बदलाव के कारण बहुत से लोगों को सिरदर्द, चक्कर आना, सुस्ती और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उपवास के समय शरीर में ऊर्जा का स्तर कम होना या सुस्ती महसूस होना एक सामान्य बात है। लेकिन सही योजना और सही डाइट अपनाकर आप नौ दिनों तक पूरी तरह फिट, ऊर्जावान और तरोताजा रह सकते हैं। आइए जानते हैं उपवास के दौरान थकान से बचने और अपनी एनर्जी बनाए रखने के 6 आसान और असरदार तरीके।