Navratri Fasting Energy: क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें व्रत में थकान और कमजोरी से बचने के 6 तरीके

व्रत के दौरान सही खान-पान और पानी का सही संतुलन रखकर आप बिना किसी थकान या कमजोरी के पूरे नौ दिन ऊर्जावान रह सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Navratri Fasting Energy: पुराने समय में जब इंसानों के पास खाने का कोई पक्का समय नहीं होता था और भोजन आसानी से नहीं मिलता था, तब हमारे शरीर ने बिना खाए लंबे समय तक जिंदा रहने की खूबी खुद ही विकसित कर ली थी। यही वजह है कि आज लाखों लोग अपनी संस्कृति, धर्म, सेहत या वजन घटाने के लिए उपवास (व्रत) रखते हैं। साइंसडेली के मुताबिक, उपवास का बहुत पुराना इतिहास रहा है। डॉक्टर अलग-अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल मिर्गी (Epilepsy) और गठिया (Arthritis) जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और मैनेजमेंट में मदद के लिए करते आए हैं।
नवरात्रि के नौ दिनों का उपवास न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और मन को शांत करने का एक बेहतरीन अवसर भी होता है। हालांकि, व्रत के दौरान खान-पान के समय और डाइट में बदलाव के कारण बहुत से लोगों को सिरदर्द, चक्कर आना, सुस्ती और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उपवास के समय शरीर में ऊर्जा का स्तर कम होना या सुस्ती महसूस होना एक सामान्य बात है। लेकिन सही योजना और सही डाइट अपनाकर आप नौ दिनों तक पूरी तरह फिट, ऊर्जावान और तरोताजा रह सकते हैं। आइए जानते हैं उपवास के दौरान थकान से बचने और अपनी एनर्जी बनाए रखने के 6 आसान और असरदार तरीके।
अगर आप रोजाना दिन में 3-4 बार भरपूर भोजन करने के आदी हैं और अचानक पूरे दिन भूखे रहने लगते हैं, तो शरीर को बहुत बड़ा झटका लगता है। इससे अचानक ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है और आपको बहुत जल्दी थकान या कमजोरी महसूस होने लगेगी। व्रत शुरू होने से एक-दो दिन पहले से ही अपनी डाइट को थोड़ा हल्का करना शुरू कर दें। भारी भोजन, अधिक चीनी और जंक फूड का सेवन पहले ही कम कर दें। इससे आपका शरीर उपवास के दौरान मिलने वाले कम कैलोरी इनटेक के लिए आसानी से ढल जाता है और एनर्जी लेवल बना रहता है।
व्रत के समय अक्सर लोग एनर्जी पाने के लिए चीनी वाली चाय, मिठाई या प्रोसेस्ड फलाहारी स्नैक्स खाने लगते हैं। हालांकि मीठी चीजें तुरंत एनर्जी तो देती हैं, लेकिन इसके 1-2 घंटे बाद ही ब्लड शुगर बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है (Blood Sugar Crash)। इससे आपको और ज्यादा तेज भूख, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होने लगती है। थकान से बचने के लिए रिफाइंड चीनी की जगह काम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट (जैसे कूटू का आटा, साबूदाना, समा के चावल) और नेचुरल शुगर (जैसे ताजे फल) का सेवन करें। ये शरीर में धीरे-धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे दिनभर स्थिर ऊर्जा मिलती रहती है।
कई बार जब हमें लगता है कि हमें भूख या थकान लग रही है, तो असल में वह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) का संकेत होता है। व्रत में पानी न पीने या कम पीने से सिरदर्द, सुस्ती, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर आने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। उपवास के दौरान सिर्फ साधारण पानी पीने तक सीमित न रहें। दिनभर थोड़े-थोड़े अंतराल पर नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, मलाई उतरा हुआ दूध और ताजे फलों का जूस पीते रहें। ये पेय पदार्थ आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं और आपको तुरंत एक्टिव करते हैं।
व्रत के दिनों में अपनी ताकत को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उपवास में भारी जिम वर्कआउट, रनिंग या बहुत ज्यादा थका देने वाली शारीरिक गतिविधियां करेंगे, तो शरीर में बची हुई ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, उपवास के दौरान बहुत ज्यादा भारी एक्सरसाइज करने के बजाय हल्की वॉक, योगासन या डीप ब्रीदिंग (प्राणायाम) करें। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और बिना थके शरीर फिट रहता है।
केवल साबूदाना या आलू जैसी स्टार्च वाली चीजें खाने से पेट भले ही भर जाए, लेकिन लंबे समय तक ताकत नहीं मिलती। व्रत में शरीर को पूरे दिन ऊर्जावान रखने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। दोपहर या शाम के स्नैक्स के रूप में एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम, अखरोट, भुने हुए मखाने, कद्दू के बीज और मूंगफली खाएं। इसके अलावा पनीर और दही का सेवन भी करें। ये पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं और आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं।
दिनभर के उपवास के बाद जब शाम या रात को व्रत खोलने का समय आता है, तो कई लोग एक ही बार में ढेर सारा तला-भुना या भारी खाना खा लेते हैं। ऐसा करने से पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी और भारी सुस्ती (Fatigue) आने लगती है। व्रत खोलते समय हमेशा शुरुआत हल्की चीजों से करें, जैसे एक ग्लास पानी, नारियल पानी या एक बाउल कटे हुए फल। इसके 20-30 मिनट बाद ही हल्का और संतुलित भोजन (जैसे समा के चावल की खिचड़ी या कूटू की रोटी और लौकी की सब्जी) लें। कैलोरी को दो हिस्सों में बांटकर खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और अचानक थकान नहीं होती।
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