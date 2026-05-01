Water or Electrolytes : प्यास पानी से बुझेगी या नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स से? शरीर के इन संकेतों से समझिए

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Does your body need Water or Electrolytes : हर बार डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता। पर, अक्सर लोग यही समझ नहीं पाते। इसलिए, गर्मी में डिहाइड्रेशन की दिक्कत को दूर नहीं कर पाते हैं। अगर आपके मन में भी निम्नलिखित सवाल हैं तो उसको दूर कर लेते हैं-
जवाब- शरीर को अलग-अलग समय पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। ये बात आप बॉडी के संकेत से ही समझ सकते हैं। इसका जवाब आपको नीचे विस्तार से समझ आएगा।
जवाब- अब चलिए इस बात को हम वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर समझते हैं:
अक्सर लोग प्यास लगने पर सिर्फ ढेर सारा पानी पी लेते हैं, लेकिन कई बार शरीर को पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम) की अधिक आवश्यकता होती है। ncbi.nlm.nih.gov पर प्रकाशित शोध व अन्य मेडिकल साइट्स की जानकारी के आधार पर इस बात जानिए।
यह स्थिति तब होती है जब आपके शरीर में तरल पदार्थ का स्तर कम हो जाता है, जिसे डिहायड्रेशन (Dehydration) कहते हैं।
यह स्थिति तब पैदा होती है जब बहुत अधिक पसीना आने के कारण शरीर से न केवल पानी, बल्कि जरूरी नमक भी बाहर निकल जाते हैं। अधिक वर्कआउट करने वाले, पसीना बहाने वाले काम करने वालों को इसकी अधिक जरूरत पड़ती है।
|स्थिति
|क्या महसूस हो रहा है?
|क्या पिएं?
|सिर्फ प्यास लगी है
|मुंह सूख रहा है, पेशाब पीला है
|सादा पानी
|पसीने के बाद थकान है
|चक्कर, पैरों में दर्द, सुस्ती
|इलेक्ट्रोलाइट्स (ORS, नारियल पानी, नींबू पानी)
|लू (Heat Stress) के लक्षण
|पसीने के साथ सिरदर्द और बेचैनी
|ORS या नमक-चीनी का घोल
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य