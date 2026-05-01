लॉन्ग वीकेंड पर सुहाने मौसम का उठाना चाहते हैं लुत्फ, तो जयपुर की इन 7 जगहों का आज ही करें ट्रिप प्लान

Places to Visit in Jaipur near Delhi: आज 1 मई यानी मजदूर दिवस है। ऐसे में कुछ जगहों पर आज छुट्टी है और फिर शनिवार-रविवार का वीक-ऑफ होने की वजह से कई लोगों की लॉन्ग वीकेंड छुट्टियां हो गई हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली या इसके आसपास रहते हैं और इस लॉन्ग वीकेंड पर घर बैठे बोर होने के बजाय कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो आप जयपुर का प्लान कर सकते हैं। जयपुर में बारिश होने की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है। इसलिए आज के इस लेख में हम जयपुर की 7 शानदार जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें एक्सप्लोर कर आप अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।