IRCTC: ट्रेन का सफर हैं या कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस? खिड़की से दिखते हैं वियतनाम और बाली जैसे खूबसूरत नजारे

Mangala Lakshadweep Express Delhi to Kerala: अक्सर बात जब कहीं घूमने जाने की होती है तो ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि पीक सीजन में फ्लाइट से ट्रेवल कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनों का ट्रेवल वाले रूट पर ना चलने की वजह से रास्ता काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। जिससे अपनी जगह पर पहुंचते-पहुंचते घूमने का मन ही नहीं करता। ऐसे में अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं लेकिन इन सब के चलते अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं तो हमारी आज की स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की स्टोरी में हम देश की एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे ट्रेवल करने पर आपको इतने खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे कि आप विदेशों में जाकर 5 या 7 स्टार होटल जाना भूल जाएंगे। आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में विस्तार से।