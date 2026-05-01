अब कुदरत नहीं, आप खुद चुन सकते हैं कि कैसा चाहिए आपको बच्चा ! IQ से लेकर लुक तक सब आपके कंट्रोल में

IVF Plus Service: माता-पिता बनना किसी भी कपल के लिए सबसे खूबसूरत अहसास होता है। कई बार कुछ लोग किन्हीं कारणों से माता-पिता नहीं बन पाते, ऐसे में IVF (In Vitro Fertilization) जैसी तकनीक उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होती। अब इसी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके जरिए आप न सिर्फ पैरेंट्स बन सकते हैं, बल्कि अपना बेस्ट बच्चा भी चुन सकते हैं। सुनने में यह थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन यह सच है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर daactarni चैनल के जरिए फिजियोथेरेपिस्ट और वेलनेस कोच Ismat Khoja ने इस नई तकनीक के बारे में जानकारी साझा की है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है।