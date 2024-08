क्या है IVF, किन महिलाओं को जाना चाहिए इसके लिए

इस समय IVF काफी चर्चा में चल रहा है अधिक से अधिक लोग इसे चुन रहे हैं। जो महिलाएं गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, वे आईवीएफ के विकल्प पर विचार कर सकती हैं। क्या है IVF What is IVF IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है, तो उन्हें प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है। इसलिए इसे आईवीएफ कहा जाता है। एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं, तो भ्रूण को मां के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

आईवीएफ प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडे का मिश्रण शामिल होता है। यह आमतौर पर एक डिश में तब तक होता है जब तक कि निषेचन नहीं हो जाता। इन महिलाओं को जाना चाहिए IVF के लिए These women should go for IVF कई महिलाएं प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असफल हो जाती हैं। इसलिए उन्हें आईवीएफ का विकल्प चुनना चाहिए। महिलाएं आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा सकती हैं। हालांकि, आईवीएफ के उपयोग से वास्तव में कौन लाभान्वित हो सकता है, इस पर कोई सख्त नियम नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थितियाँ और शर्तें महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होंगी।