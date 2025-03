ODI Tri Series 2025: साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के साथ टीम इंडिया खेलेगी ट्राई सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले सभी मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसमें भारत का पहला मैच 27 अप्रैल को मेजबान श्रीलंका से होगा। सीरीज में हर टीम डबल राउंड-रॉबिन प्रारूप में चार मैच खेलेगी, जिसमें शीर्ष दो टीमें 11 मई को फाइनल में आमने-सामने होंगी।

श्रीलंका वर्तमान में न्यूजीलैंड से तीन मैचों की महिला वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तीनों टीमे आगामी आईसीसी महिला विश्व कप में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित किया जाएगा।

त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का कार्यक्रम

श्रीलंका vs भारत- 27 अप्रैलभारत vs साउथ अफ्रीका- 29 अप्रैलश्रीलंका vs साउथ अफ्रीका- 1 मईश्रीलंका vs भारत – 4 मईसाउथ अफ्रीका vs भारत- 6 मईश्रीलंका vs साउथ अफ्रीका – 8 मईफाइनल – 11 मई