एआई की ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स की स्क्रीन-कीबोर्ड-माउस की हरकत पर नज़र रखेगा मेटा

मेटा ने अपनी सफाई में कहा है कि इस डेटा का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं होगा। यह ट्रैकिंग सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित रहेगी, वर्कर्स के फोन पर लागू नहीं होगी। यह कुछ चुनिंदा वर्क ऐप्स जैसे - जीमेल, जीचैट और मेटा के इंटरनल एआई असिस्टेंट मेटामेट पर काम करेगी। संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सेफगार्ड्स लगाए गए हैं। मेटा का यह भी कहना है कि वर्कर्स की निगरानी पहले से कंपनी डिवाइसेज़ पर होती रही है और ऑनबोर्डिंग के समय वर्कर्स को इसकी जानकारी दी जाती है।