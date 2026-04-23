23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एआई की ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स की स्क्रीन-कीबोर्ड-माउस की हरकत पर नज़र रखेगा मेटा

Meta's New Policy: मेटा अब वर्कर्स की स्क्रीन-कीबोर्ड-माउस की हरकत पर नज़र रखेगा। क्या है इसकी वजह? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 23, 2026

Meta

Meta

फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), वॉट्सऐप (WhatsApp) की पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) अमेरिका (United States of America) में काम करने वाले अपने वर्कर्स के कंप्यूटरों पर नया सॉफ्टवेयर शुरू कर रही है। यह सॉफ्टवेयर वर्कर्स की कीबोर्ड पर टाइपिंग, माउस की हरकतें, क्लिक करने की जगह और स्क्रीन पर क्या चल रहा है, इन सबको रिकॉर्ड करेगा। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद अपने एआई सिस्टम्स (AI Systems) को ट्रेन करना है, जिससे एआई यह समझ सके कि लोग कंप्यूटर पर रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं।

असली उदाहरणों की ज़रूरत

मेटा के अनुसार अगर एआई को यह सिखाना है कि इंसान कंप्यूटर पर काम कैसे करता है तो उसे असली उदाहरणों की जरूरत है। कंपनी चाहती है कि कर्मचारियों के रोज के कामकाज से एआई सीखे, जिससे ट्रेनिंग आसान हो सके।

वर्कर्स को प्राइवेसी की चिंता

इस फैसले के बाद कंपनी के अंदर काफी नाराज़गी देखने को मिली। कई वर्कर्स ने कहा कि उन्हें यह कदम असहज महसूस करा रहा है। कुछ वर्कर्स ने पूछा कि क्या वो इस ट्रैकिंग से बाहर निकल सकते हैं। इस पर मेटा के सीटीओ एंड्रयू बॉसवर्थ (Andrew Bosworth) ने साफ कहा कि कंपनी के कंप्यूटर/लैपटॉप पर इस सिस्टम से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी के अंदरूनी प्लेटफॉर्म पर इस घोषणा पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी वाली प्रतिक्रिया आई है।

संवेदनशील जानकारी नहीं लेने की कही बात

मेटा ने अपनी सफाई में कहा है कि इस डेटा का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं होगा। यह ट्रैकिंग सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित रहेगी, वर्कर्स के फोन पर लागू नहीं होगी। यह कुछ चुनिंदा वर्क ऐप्स जैसे - जीमेल, जीचैट और मेटा के इंटरनल एआई असिस्टेंट मेटामेट पर काम करेगी। संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सेफगार्ड्स लगाए गए हैं। मेटा का यह भी कहना है कि वर्कर्स की निगरानी पहले से कंपनी डिवाइसेज़ पर होती रही है और ऑनबोर्डिंग के समय वर्कर्स को इसकी जानकारी दी जाती है।

ये भी पढ़ें

आ रहा क्वांटम युग, 2029 के बाद कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा सेफ
विदेश
Quantum age will make bank transactions unsafe

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

science news

Tech news

world news

World News in Hindi

Published on:

23 Apr 2026 07:11 am

Hindi News / World / एआई की ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स की स्क्रीन-कीबोर्ड-माउस की हरकत पर नज़र रखेगा मेटा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान ने बताई अमेरिका के साथ बातचीत फेल होने की वजह; ट्रंप पर लगाए गंभीर आरोप

US-Iran talks, Masoud Pezeshkian statement, Iran US tensions, naval blockade Iran, Strait of Hormuz crisis,
विदेश

ईरान युद्ध में अमेरिका के 50% हथियार खत्म: सता रहा रूस-चीन का डर, अब क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

US President Donald Trump
विदेश

भारत सरकार का बड़ा खुलासा, ईरान को नहीं दिया कोई क्रिप्टो पेमेंट, फर्जी खबरों का किया खंडन

Strait of Hormuz Firing Dispute
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का आया बड़ा बयान, कहा- ईरान के संपर्क में है भारत

Randhir Jaiswal
विदेश

Iran US Talks Update: अगले 72 घंटों में आमने-सामने होंगे अमेरिका-ईरान? जल्द शुरू हो सकती है बातचीत

Iran US Negotiations Update
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.