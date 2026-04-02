आ रहा क्वांटम युग, 2029 के बाद कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होगा सेफ

वर्तमान में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी 'एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी' पर टिकी हैं। यह एक ऐसी गणितीय पहेली है, जिसे सुलझाने में आज के सबसे तेज़ सुपरकंप्यूटरों को भी करोड़ों साल लग जाएंगे। गूगल के व्हाइट पेपर के अनुसार 2029 के क्वांटम कंप्यूटर इस जटिल कोड को चंद घंटों या मिनटों में क्रैक कर देंगे। इस तरह जिस 'प्राइवेट की' के दम पर आपका डिजिटल वॉलेट सुरक्षित है, वो अर्थहीन हो जाएगी। बिटकॉइन जैसी संपत्तियां अपनी वैल्यू खो सकती हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा का आधार ही खत्म हो जाएगा।