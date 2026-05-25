US Iran Peace Talks: या तो डील होगी या फिर जंग, ईरान के साथ शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी शर्त

US Iran Peace Talks:अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई और सख्त शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ समझौता होता है तो मध्य-पूर्व के कई देशों को ‘अब्राहम अकॉर्ड्स’ का हिस्सा बनना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि या तो सभी पक्षों के लिए बड़ी डील होगी, नहीं तो हालात फिर युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है।