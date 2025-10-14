आइवीएफ सेंटर से 1.5 करोड़ की मशीनरी गायब, संरक्षित भ्रूण से छेड़छाड़

सीकर. मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध नेहरू पार्क स्थित जनाना अस्पताल के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) सेंटर पर ताले लगा दिए गए हैं। वजह आईवीएफ सेंटर के संचालक और अस्पताल प्रबंधन के बीच सेंटर संचालन और सेंटर की मशीनरी को लेकर विवाद होना है। आइवीएफ सेंटर के संचालक ने आईवीएफ सेंटर से डेढ करोड़ रुपए की मशीन गायब करने, सेंटर में रखे भ्रूण और डोनर गैमीटस और मरीजों की निजी जानकारी के दस्तावेज के साथ छेडछाड़ करने, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने का अस्पताल अधीक्षक डॉ. कमल अग्रवाल, डॉ. इफ्रा , गजेन्द्र सिंह चौहान, रेनुकुमारी, सुशील शर्मा, रिर्चा शर्मा, के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जनाना अस्पताल जैसी सार्वजनिक जगह हुए इस मामले को लेकर दिन में अस्पताल के चिकित्सकों के बीच चर्चा रही। कई चिकित्सकों ने मामले में अस्पताल में होने वाली एमआरआई जांच करवाने को लेकर कथित रूप से गडबड़ी के आरोप लगाए। फिलहाल सेँटर पर ताला लगा हुआ है जिससे आस-पास के जिलों के निसंतान दम्पितयों को आइवीएफ सेंटर का लाभ नहीं मिल पाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने आइवीएफ सेंटर को चलाने के लिए जयपुर निदेशालय से मार्ग दर्शन मांगा है। हालांकि सेंटर संचालक ने प्रदेश सरकार के निर्देश नहीं आने तक सेंटर पर रखे भ्रूण के संरक्षण और मरीजों के उपचार करने की जिम्मेदारी ली है।