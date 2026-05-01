क्या आप भी गर्मी में भर-भरकर खाते हैं आम और लीची! भूलकर भी न खाएं ये 5 गर्म फल

Fruits Avoid In Summer: जैसे ही पारा 40 डिग्री के पार जाता है, हमारा मन ठंडी चीजें और फल खाने का करता है। हम सोचते हैं कि फल हैं तो फायदा ही करेंगे, लेकिन यहीं हम गलती कर बैठते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी तासीर गर्म होती है। इन्हें ज्यादा खाने से पेट खराब, चेहरे पर दाने और शरीर में जलन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि इस चुभती गर्मी में आपको किन फलों पर कंट्रोल रखना चाहिए।