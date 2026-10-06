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Facial Swelling: एक तरफ का चेहरा सूजने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

चेहरे के एक तरफ अचानक सूजन आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? नेचर की रिसर्च और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके मुख्य कारण, लक्षण और ऐसी स्थिति में डॉक्टर को कब दिखाना बेहद जरूरी है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Oct 06, 2026

A person holding a hand against one side of their swollen cheek in pain due to a dental infection or facial swelling

चेहरे के एक तरफ सूजन होना दांत में इंफेक्शन, मसूड़ों की समस्या या इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Facial Swelling: कई बार सुबह उठते ही या अचानक दिन में चेहरे के एक तरफ अजीब सी सूजन (Facial Swelling) नजर आने लगती है। जब चेहरे का केवल एक हिस्सा या एक तरफ का गाल, आंख या जबड़ा सूज जाता है, तो यह देखने में थोड़ा डरावना और असहज लग सकता है। चेहरे के एक हिस्से में सूजन आना किसी मामूली वजह से भी हो सकता है और इसके पीछे कोई अंदरूनी डॉक्टरी समस्या भी छिपी हो सकती है। चेहरे का एक हिस्सा सूजने का मतलब है कि उस जगह के ऊतकों (tissues) में द्रव (fluid) जमा हो गया है या फिर वहां कोई इंफेक्शन या जलन (inflammation) हो गई है। आइए समझते हैं कि एक तरफ के चेहरे पर सूजन आने के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं और किस स्थिति में आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

एक तरफ का चेहरा सूजने के मुख्य कारण

नेचर की रिसर्च के अनुसार, चेहरे के केवल एक हिस्से में सूजन आने के पीछे कई अलग-अलग वजहें हो सकती हैं;

  • दांत या मसूड़ों का इंफेक्शन (Dental Infection)।
  • लार ग्रंथि में इंफेक्शन या पथरी (Salivary Gland Issues)।
  • एलर्जिक रिएक्शन (Allergic Reaction)।
  • साइनस इंफेक्शन (Sinusitis)।
  • चोट या घाव (Injury or Trauma)।
  • स्किन इंफेक्शन (Cellulitis)
  • बेल्स पाल्सी (Bell's Palsy)।

सूजन के साथ दिखने वाले अन्य लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, चेहरे पर सूजन किस वजह से आई है, इसका अंदाज़ा साथ में दिखने वाले लक्षणों से लगाया जा सकता है;

  • दांत में तेज़ टीस उठना, मुंह खोलने में दिक्कत और बदबू आना।
  • चेहरे की त्वचा का लाल होना, छूने पर गर्म लगना और तेज़ बुखार आना।
  • त्वचा पर खुजली, चकत्ते (Rashes) या आंख से पानी आना।
  • सिरदर्द, नाक बंद होना या चेहरे पर दबाव महसूस होना।

डॉक्टर को दिखाना कब है बेहद जरूरी?

हर तरह की सूजन मामूली नहीं होती। कुछ स्थितियों में तुरंत डॉक्टरी मदद की ज़रूरत होती है। अगर आपको नीचे दिए गए कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं या डॉक्टर से संपर्क करें;

  • सांस लेने या गटकने में तकलीफ।
  • तेज़ बुखार और ठंड लगना।
  • आंखों पर असर।
  • अचानक चेहरे का एक तरफ ढीला पड़ जाना।
  • असहनीय दर्द या मवाद बहना।

घरेलू तौर पर क्या सावधानी बरतें?

जब तक आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, तब तक इन बातों का ध्यान रखें;

  • बर्फ की सिकाई करें।
  • सूजन वाली जगह को न रगड़ें।
  • सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं।
  • बिना सलाह दवा न लें।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

06 Oct 2026 02:55 pm

Published on:

06 Oct 2026 02:55 pm

Hindi News / Health / Facial Swelling: एक तरफ का चेहरा सूजने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

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