Facial Swelling: एक तरफ का चेहरा सूजने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

चेहरे के एक तरफ सूजन होना दांत में इंफेक्शन, मसूड़ों की समस्या या इंफ्लेमेशन का संकेत हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Facial Swelling: कई बार सुबह उठते ही या अचानक दिन में चेहरे के एक तरफ अजीब सी सूजन (Facial Swelling) नजर आने लगती है। जब चेहरे का केवल एक हिस्सा या एक तरफ का गाल, आंख या जबड़ा सूज जाता है, तो यह देखने में थोड़ा डरावना और असहज लग सकता है। चेहरे के एक हिस्से में सूजन आना किसी मामूली वजह से भी हो सकता है और इसके पीछे कोई अंदरूनी डॉक्टरी समस्या भी छिपी हो सकती है। चेहरे का एक हिस्सा सूजने का मतलब है कि उस जगह के ऊतकों (tissues) में द्रव (fluid) जमा हो गया है या फिर वहां कोई इंफेक्शन या जलन (inflammation) हो गई है। आइए समझते हैं कि एक तरफ के चेहरे पर सूजन आने के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं और किस स्थिति में आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
नेचर की रिसर्च के अनुसार, चेहरे के केवल एक हिस्से में सूजन आने के पीछे कई अलग-अलग वजहें हो सकती हैं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, चेहरे पर सूजन किस वजह से आई है, इसका अंदाज़ा साथ में दिखने वाले लक्षणों से लगाया जा सकता है;
हर तरह की सूजन मामूली नहीं होती। कुछ स्थितियों में तुरंत डॉक्टरी मदद की ज़रूरत होती है। अगर आपको नीचे दिए गए कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं या डॉक्टर से संपर्क करें;
जब तक आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, तब तक इन बातों का ध्यान रखें;
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