Facial Swelling: एक तरफ का चेहरा सूजने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

Facial Swelling: कई बार सुबह उठते ही या अचानक दिन में चेहरे के एक तरफ अजीब सी सूजन (Facial Swelling) नजर आने लगती है। जब चेहरे का केवल एक हिस्सा या एक तरफ का गाल, आंख या जबड़ा सूज जाता है, तो यह देखने में थोड़ा डरावना और असहज लग सकता है। चेहरे के एक हिस्से में सूजन आना किसी मामूली वजह से भी हो सकता है और इसके पीछे कोई अंदरूनी डॉक्टरी समस्या भी छिपी हो सकती है। चेहरे का एक हिस्सा सूजने का मतलब है कि उस जगह के ऊतकों (tissues) में द्रव (fluid) जमा हो गया है या फिर वहां कोई इंफेक्शन या जलन (inflammation) हो गई है। आइए समझते हैं कि एक तरफ के चेहरे पर सूजन आने के मुख्य कारण क्या-क्या हो सकते हैं और किस स्थिति में आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए।