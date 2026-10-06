खून में कैल्शियम कम या ज्यादा होने का ऐसे चलता है पता, जानें Calcium Blood Test कब कराया जाता है

Calcium Blood Test: जब भी कैल्शियम का नाम आता है, तो हममें से ज्यादातर लोग केवल मजबूत हड्डियों और दांतों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दिल को सही तरीके से धड़काने, मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने और नसों के जरिए दिमाग तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी बेहद जरूरी होता है? हमारे शरीर में मौजूद ज्यादातर कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है, लेकिन इसका एक छोटा और बेहद जरूरी हिस्सा हमारे खून में लगातार बहता रहता है। खून में कैल्शियम का स्तर न तो बहुत ज्यादा होना अच्छा होता है और न ही बहुत कम। अगर शरीर में इसका संतुलन बिगड़ जाए, तो कई तरह की सेहत संबंधी परेशानियां सामने आने लगती हैं। इसी संतुलन या स्तर की जांच करने के लिए डॉक्टर कैल्शियम ब्लड टेस्ट (Calcium Blood Test) कराने की सलाह देते हैं। आइए समझते हैं कि यह टेस्ट क्या है, यह कब कराया जाता है और इसके नतीजे क्या बताते हैं।