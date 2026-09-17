Allergy Skin Test: किस चीज से है एलर्जी? स्किन टेस्ट से पता चल सकता है कारण, जानें टेस्ट के प्रकार और तरीका

Allergy Skin Test Symptoms:बार-बार छींक आना, अचानक त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना, आंखों से पानी बहना या किसी खास चीज को खाते ही शरीर में खुजली होना ये सब एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर किस चीज की वजह से हमारा शरीर इस तरह रिएक्ट कर रहा है। धूल-मिट्टी, कोई खास खाना, पालतू जानवर के बाल या किसी दवा से भी एलर्जी हो सकती है। अगर आप भी लगातार इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो एलर्जी स्किन टेस्ट (Allergy Skin Test) आपके काम आ सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक, मेयो क्लिनिक और अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी (AAAAI) के मुताबिक, एलर्जी का सटीक कारण जानने के लिए यह टेस्ट सबसे आसान, सुरक्षित और तेज तरीका माना जाता है। आइए इन तीनों के आधार पर समझते हैं कि एलर्जी स्किन टेस्ट क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे किया जाता है।