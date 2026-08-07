Acne: हार्मोनल बदलाव से लेकर बैक्टीरिया तक, मेयो क्लिनिक से जानें किन कारणों से हो सकती है एक्ने की समस्या

Acne Symptoms: मुंहासे यानी एक्ने (Acne) एक ऐसी समस्या है, जिससे लगभग हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी जरूर परेशान होता है। चाहे स्कूल जाने वाले किशोर हों या दफ्तर जाने वाले युवा, चेहरे पर निकला एक छोटा सा दाना भी आत्मविश्वास डगमगा देता है। अक्सर लोग इसे केवल त्वचा की ऊपरी गंदगी मान लेते हैं और तरह-तरह के फेसवॉश या घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, मुहांसे त्वचा की एक बहुत ही आम समस्या है जिससे फुंसियां ​​हो जाती हैं। एक्ने सिर्फ त्वचा के ऊपरी हिस्से की बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर के अंदर होने वाले कई बदलाव और कारण जिम्मेदार होते हैं। अगर आप भी बार-बार निकलने वाले पिंपल्स से परेशान हैं, तो आइए समझते हैं कि मुहासे क्यों होते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाए।